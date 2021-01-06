Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский опубликовал в твиттере запрос к начальнику регионального УФСБ Александру Родионову. В обращении он просит объяснить ситуацию, когда 29 декабря на предновогоднем собрании сотрудников Института истории РАН один из присутствующих публично представился «куратором от ФСБ».

Борис Вишневский просит уточнить, действительно ли от ФСБ в институт направлялся некий «куратор», на каком законном основании УФСБ предоставлены такие полномочия, какие именно функции выполняет этот человек и есть ли подобные сотрудники в других институтах и научных учреждениях РАН.

«Наличие «кураторов» от ФСБ в академическом институте – абсолютный рудимент советских времен», – добавляет Вишневский. Он подмечает: «Указанный институт является научным учреждением, занимающимся изучения российской и мировой истории, чья деятельность ведется открыто и публично и не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности государства и иным задача ФСБ России».