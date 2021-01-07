Экономика стран Восточной Европы, бывшего СССР и стран Центральной Азии в 2021 году вырастет всего на 3,3% и будет тяжело восстанавливаться от пандемии, «поскольку новые вспышки заболеваемости COVID-19 будут постоянно подрывать деловую активность». К такому выводу пришли эксперты Всемирного банка, отразив данные в новом экономическом прогнозе на 2021-2022 год.

В докладе утверждается, что в России, экономика которой является крупнейшей в регионе, в наступившем году произойдет незначительный экономический рост – на 2,6%. При этом ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что экономика страны восстановится последствий коронавируса якобы идет быстрее прогнозов и уже в следующем году, по ожиданиям правительства, рост ВВП России может превысить 3%. Специалисты Всемирного банке считают эти предположения слишком оптимистичными: cогласно их прогнозам, Россия сможет вернуться к росту в 3% ВВП лишь в 2022 году, пишет «Настоящее Время».

Самый большой рост экономики в регионе продемонстрирует Турция. В 2021 году ее ВВП, как считают во Всемирном банке, вырастет на 4,5%, а в 2022 году - до 5%. Рост экономики Турции повлияет и на Азербайджан: ВВП страны в 2022 году составит 4,5%, а в 2021 году стабильно останется на уровне 1,9%.

Показатели роста экономики в некоторых странах постсоветского пространства в ближайшие два года превысят российские. Быстрый рост восстановления, по прогнозам Всемирного банка, ожидается в Узбекистане (4,3% в 2021 году и 4,5% в 2022-м), Кыргызстане (3,8% в 2021 году и 4,5% в 2022-м), Молдове (3,8% ВВП в 2021 году и 3,7% в 2022-м), Грузии (4,0% в 2021 году и 6,0% в 2022-м), Таджикистане (3,5% в 2021 году и 5,5% в 2022-м) и Украине (3,0% в 2021 году и 3,1% в 2022-м).

Восстановительный рост также ждет Армению: ВВП страны в 2021 году поднимется до 3,1%, а в 2022 году – до 4,5%. Это также выше прогнозов российских темпов роста.

При этом в Казахстане темпы роста будут относительно низкими - 2,5% в 2021 году и 3,5% в 2022-м. Ранее эксперты Всемирного банка также прогнозировали, что в стране из-за затянувшейся пандемии может вырасти уровень бедности и неравенства.

Хуже всего среди стран бывшего СССР дела будут обстоять в Беларуси, уверены эксперты. Всемирный банк ожидает, что в 2021 году Беларусь станет единственной страной в регионе, где ВВП заметно снизится - на 2,7%. В 2022 году экономика в лучшем случае вырастет на 0,9%, что гораздо меньше, чем в соседних странах, в том числе в России.

На экономику Беларуси, как отмечают во Всемирном банке, в первую очередь повлияет продолжающаяся политическая напряженность в отличие от остальных стран региона, где причины невыского роста напрямую связаны с «трудностями, вызванными пандемией, а также вялым внутренним спросом». В стране с августа 2020 года продолжаются протесты, вспыхнувшие в связи с озвученными ЦИК результатами выборов президента: большая часть населения не признает победителем действующего президента Александра Лукашенко.