Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Вашингтон требует хотя бы краткосрочного прекращения огня в Украине, так как боевые действия мешают мирному процессу. Об этом он сообщил в интервью CBS, опубликованному 16 марта.

Во время беседы ведущая Маргарет Бреннан спросила о недавнем визите спецпосланника президента Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Москву и его встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Рубио заявлял, что итоги этой поездки покажут, «готова ли Россия к перемирию или продолжит затягивать переговоры».

Бреннан спросила, считает ли госсекретарь США, что Москва намеренно затягивает процесс. Рубио отказался обсуждать детали переговоров, но назвал встречу Уиткоффа с Путиным «многообещающей», хотя и признал наличие проблем.

«Это сложная, трехлетняя война, которая идет на очень длинном военном фронте, с большим количеством сложностей. Никто не утверждает, что это легко, но я хочу, чтобы все понимали, каков план. План «А» – прекратить стрельбу, чтобы мы могли перейти к плану «Б», второй фазе, которая заключается в том, чтобы посадить всех за стол переговоров», – заявил он.

Рубио отметил, что Москва и Киев не обязаны вести прямые переговоры – возможна челночная дипломатия. Однако, по его словам, без прекращения огня невозможно двигаться дальше.

«Трудно договориться о прочном окончании войны, пока они стреляют друг в друга, и поэтому президент (Трамп) хочет прекращения огня», – подчеркнул он.