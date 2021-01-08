Новые легкие противотанковые комплексы Karaok национальной разработки будут переданы Вооруженным силам Турции в 2021 году, объявило Управление оборонной промышленности страны (SSB).

В 2018 году журнал Jane's Missiles & Rockets сообщал, что компания Roketsan по контракту c Министерством обороны Турции ведет разработку перспективного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), предположительно, в первую очередь в интересах Командования сил специальных операций. Тогда отмечалось, что комплекс Karaok ближнего действия будет иметь дальность стрельбы «более 1000 метров», однако сейчас заявляемый радиус поражения – до 2500 м.

Ракета (ПТУР) комплекса имеет калибр 125 мм и длину 1100 мм. Масса ракеты и ее тандемной кумулятивной боевой части не раскрывается, масса пусковой установки с ракетой и системой наведения должна составить менее 25 кг. Двухступенчатый твердотопливный двигатель ракеты позволяет ее запуск из закрытых помещений, что важно для действий отрядов спецназа.

Ракета комплекса Karaok использует тепловизионную головку самонаведения типа Imaging Infrared (IIR) в сочетании с инерциальным блоком. ГСН аналогична используемой в созданных Roketsan противотанковых комплексах UMTAS (с дальностью стрельбы до 8 км) и ОMTAS (с дальностью стрельбы 4 км). Это позволяет реализовать режим «выстрелил и забыл», захват цели ракетой комплекса Karaok может осуществляться как перед пуском, так и после пуска. Ракета может использовать режимы поражения целей по линии визирования или сверху.