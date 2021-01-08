Власти КНР приостановили транспортное сообщение с 11-миллионным городом Шицзячжуан – столицей провинции Хэбэй в Северном Китае из-за новой вспышки COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора провинции Хэбэй Сюя Цзяньпэя.

«Жителям городов Шицзячжуан и Синтай без необходимости не следует покидать свои населенные пункты», – заявил он, отметив, что власти провинции временно приостановили пассажирское сообщение с этими городами.

В регионе уже проходит массовое тестирование населения на коронавирус. В общей сложности за неделю там зафиксировано 127 заболевших и 183 бессимптомных случая.

В Шицзячжуане также отменены культурно-массовые мероприятия. Для выезда из города автомобилистам необходимо предъявить спецпропуск. В город направлены около 3 тысяч врачей для работы в медучреждениях. В школах и детских садах отменены занятия.

В Пекине также принимают усиленные меры безопасности, чтобы избежать возможной новой волны заражений. На улицах столицы проводятся проверки. Грузы, прибывающие из провинции Хэбэй, подвергаются тщательному контролю.

Несмотря на тревожную ситуацию, китайское правительство продолжает утверждать: страна одержала победу над коронавирусом. Однако эксперты подчеркивают, что успехи Китая в борьбе c COVID-19 заключаются в том, что китайским властям удалось заблокировать информацию о заболевании.

Первый случай заражения в Шицзячжуане был выявлен 2 января. За последние сутки в Китае были выявлены 53 новых случая инфицирования коронавирусом, 33 из них – в провинции Хэбэй. Всего в КНР насчитывается 521 активный случай заболевания, 123 из которых приходятся на Хэбэй, что делает регион первым по этому показателю в Китае.

Новый тип коронавирусной инфекции был впервые выявлен в декабре 2020 года на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань. С тех пор им заразились уже более 87 миллионов жителей планеты. Почти 1,9 млн человек по всему миру с начала пандемии скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19.