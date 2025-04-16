Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в среду, что израильские войска останутся в созданных ими буферных зонах в Газе даже после любого соглашения о прекращении войны, в то время как усилия по возобновлению соглашения о прекращении огня зашли в тупик.

«В отличие от прошлого, израильская армия не эвакуирует очищенные и захваченные территории», — сказал Кац в заявлении после встречи с военным командованием, добавив, что «десятки процентов» территории Газы были добавлены к этой зоне.

«Израильская армия останется в зонах безопасности в качестве буфера между врагом и населенными пунктами при любой временной или постоянной ситуации в Газе — как в Ливане и Сирии», — заявил министр.

С момента возобновления операции в прошлом месяце израильские силы создали широкую «зону безопасности», глубоко проникающую в Газу и вытесняющую более 2 миллионов палестинцев на все меньшие территории на юге и вдоль побережья. В одном только южном секторе Газы израильские силы захватили около 20% территории анклава, взяв под контроль пограничный город Рафах и продвинувшись вглубь до так называемого «коридора Мораг».

ХАМАС неоднократно называл требования о разоружении красной линией, которую он не пересечет, и заявлял, что израильские войска должны уйти из Газы при любом постоянном прекращении огня. «Любое перемирие, не имеющее реальных гарантий прекращения войны, полного вывода войск, снятия блокады и начала восстановления, будет политической ловушкой», — заявил ХАМАС в среду.

Медицинская благотворительная организация «Врачи без границ» заявила, что Газа превратилась в «массовую могилу», а гуманитарные группы изо всех сил пытаются оказать помощь. «Мы в реальном времени наблюдаем за уничтожением и принудительным перемещением всего населения в Газе», — сказала Аманде Базероль, координатор «Врачей без границ» по чрезвычайным ситуациям в Газе.

По данным ООН, более 400 000 палестинцев были перемещены с момента возобновления боевых действий 18 марта после двух месяцев относительного спокойствия. Израильские авиаудары и бомбардировки убили не менее 1 630 человек.

Министерство здравоохранения Газы, заявило, что приостановка Израилем ввоза топлива, медикаментов и продовольствия с начала марта начала препятствовать работе немногих оставшихся действующих больниц, а запасы медикаментов истощаются.

Всего с октября 2023 года в результате жестокого израильского наступления в Газе погибло не менее 51 000 палестинцев, большинство из которых — женщины и дети. В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе.