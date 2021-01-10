В московское заведение с шаурмой Stalin Doner, названное в честь Иосифа Сталина, пришли сотрудники полиции, передает телеканал «360». О причинах проверки шаурмичной пока не сообщается. В настоящее время заведение закрыто на неопределенный срок.

По данным издания, владелец точки во время визита сотрудников МВД выключил свет, переоделся в свою одежду и ушел в сопровождении полицейских.

«Они абсолютно незаконно отключили свет на нашей точке. Выключили холодильники, где хранятся продукты, купленные за наши деньги. На мой вопрос полицейскому, можно ли их включить, он ответил: «Не парься, все равно тут скоро все закроется и все сгниет». Потом на протяжении трех-четырех часов я сталкивался с абсолютным хамством», – пожаловался он.

Ранее пользователи соцсетей резко отреагировали на появление в Москве точки с фастфудом под названием Stalin Doner. Заведение оформили изображениями Сталина и тематическими надписями: на одном из плакатов, например, написано «Жить стало лучше, жить стало веселее». Работники кафе при этом были одеты в форму сотрудников НКВД.

Кроме того, на прилавке кафе имеется надпись «Иосиф Виссарионович приглашает отведать», в меню предлагается шаурма «Сталинская с двойным мясом», «от Берии с соусом ткемали» и «хрущевская в сырном лаваше».

По данным Telegram-канала Baza, на следующий день после открытия у заведения не было отбоя от клиентов, блогеров и журналистов, а вслед за ними пришла и полиция.

Как рассказал сам хозяин шаурмичной, он всегда увлекался историей и, в частности, личностью Сталина. «Мне было интересно все, что с ним связано, я перечитал кучу книг, кучу статей пересмотрел. Он никогда не был для меня кумиром, которого я восхваляю и возношу в один ряд с боженькой в лик святых. Но я и не демонизирую его настолько, насколько это делает либеральная публика», – отметил он.

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в разговоре с «360» назвал концепцию заведения дурным маркетинговым ходом и подчеркнул, что эта идея у многих вызывает ассоциации с временами политических репрессий.

Среди аналогичных заведений со сталинской концепцией в России есть, например, барбершоп «Сталин» в Уфе. В Москве в 2015 году открыли и вскоре закрыли «Сталин-арт-кафе».