Министерство иностранных дел Турции осудило решение израильского парламента, призывающее к аннексии оккупированного Западного берега, назвав его «недействительным с точки зрения международного права» и лишенным какой-либо законной силы. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном в среду.

«Западный берег реки Иордан — палестинская территория, оккупированная Израилем с 1967 года. Любые попытки аннексии являются незаконными и провокационными, направленными на срыв усилий по достижению мира», — подчеркнули в МИД Турции. В ведомстве отметили, что политика насилия и беззакония правительства Нетаньяху создает новые кризисы и угрожает региональной безопасности.

Турция призвала международное сообщество незамедлительно принять «обязательные и сдерживающие меры» против агрессии Израиля. «Международная система обязана эффективно выполнять свои юридические и моральные обязательства», — заявили в МИД, подчеркивая необходимость противодействия действиям, которые ведомство охарактеризовало как геноцид.

В среду израильский парламент проголосовал за необязывающую резолюцию, поддерживающую аннексию незаконно оккупированного Западного берега, со счетом 71 против 13. Спикер Кнессета Амир Охана назвал палестинские территории «землей Израиля, принадлежащей народу Израиля», на которой «евреи не могут быть оккупантами».

Резолюция, предложенная депутатами от партий «Религиозный сионизм», «Ликуд» и «Исраэль Бейтейну», называет палестинский Западный берег «неотъемлемой частью исторической родины еврейского народа» и призывает к установлению израильского суверенитета над этими территориями. Хотя резолюция не имеет юридической силы и не меняет правовой статус Западного берега, она вызвала резкую реакцию со стороны международного сообщества.

Заявление Турции прозвучало в ответ на голосование в Кнессете, подчеркнув неприемлемость подобных инициатив для международного сообщества. Это уже не первый случай, когда израильский парламент принимает символические решения по палестинскому вопросу: в прошлом году Кнессет одобрил резолюцию, отвергающую создание палестинского государства, которую поддержали 68 депутатов против 9, при этом часть оппозиционных партий предпочла воздержаться. ссета Амир Охана заявил: «Земля Израиля принадлежит народу Израиля, евреи не могут быть оккупантами своей исконной родины».

Резолюция, предложенная депутатами от партий «Религиозный сионизм», «Ликуд» и «Исраэль Бейтейну», называет палестинский Западный берег «неотъемлемой частью исторической родины еврейского народа» и призывает к установлению израильского суверенитета над оккупированными территориями.

Резолюция не имеет юридической силы и не изменит правовой статус Западного берега. В прошлом году Кнессет принял аналогичную резолюцию, отвергающую создание палестинского государства, которую поддержали 68 депутатов против 9, при этом некоторые оппозиционные партии воздержались от голосования.