Желающим совершить умру (малое паломничество) необходимо сделать вакцину от коронавируса, цитирует Saudi Gazette министра по вопросам хаджа и умры Саудовской Аравии Мухаммада Салеха Бентена, который заявил об этом в беседе с каналом Al-Arabiya.

Бентен отметил, что в стране принимаются все необходимые меры предосторожности для предотвращения распространения коронавируса, а любые решения согласовываются с Министерством здравоохранения, подчеркнув при этом, что паломничество в настоящее время «безопасно».

«Любой, кто регистрируется для получения вакцины от коронавируса через приложение Sehhaty и хочет совершить умру, должен привиться», – сказал он.

По словам чиновника, все паломники в дополнение к возрастным ограничениям (от 18 до 50 лет) должны будут соблюдать социальную дистанцию, использовать дезинфицирующие средства, носить маски.

В июле прошлого года власти Саудовской Аравии объявили специальные правила совершения хаджа в 2020 году, принятые в целях предотвращения распространения коронавируса. По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний, паломникам нельзя прикасаться к Каабе. Они должны будут держаться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга во время ритуалов, включая коллективные молитвы и обход вокруг святыни. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддержала решение королевства ввести такие ограничения.

Руководитель организации Тедрос Гебреисус отметил, что «решение было принято на основе оценки риска и анализа различных сценариев в соответствии с рекомендациями ВОЗ по защите безопасности паломников и минимизации риска передачи».