Росгвардия в 2020 году потратила около 2,59 миллиардов рублей на транспорт, экипировку и спецсредства, которые используются при разгоне акций протеста. Такие данные приводит «МБХ медиа», проанализировав информацию на портале госзакупок.

Так, более 1,1 миллиарда рублей ведомство выделило на защитную экипировку для бойцов. Из них – 812 миллионов рублей ушло на закупку более 11 тысяч бронежилетов девяти видов, а за 218 миллионов рублей были приобретены около 10 тысяч шлемов. Оставшаяся сумма ушла на противогазы, защитные очки и щиты.

Кроме того, более 830 миллионов рублей было потрачено на транспортные средства – автобусы и бронированные автомобили. Через 10 тендеров на 696,2 миллиона рублей Росгвардия приобрела 279 автобусов марок ЛиАЗ, ПАЗ, КАВЗ и УРАЛ. Еще 86,6 миллиона рублей было потрачено на 24 бронированных автомобиля «Есаул» на базе УАЗ «Патриот», а оставшиеся 56,7 миллиона рублей – на бронированные автобусы «Федерал».

На спецсредства ведомство в прошлом году израсходовало около 60 миллионов рублей. На эти средства были закуплены электрошокеры, перцовые баллончики, светозвуковые гранаты и резиновые снаряды для гранатометов, предназначенные для разгона толпы.

Также Росгвардия потратила 23 миллиона рублей на фортификационные сооружения. За 17,3 миллиона рублей было закуплено 1,5 тысячи насыпных и механизированных габионов ГНТ-1 и ГНТ-2. Еще почти 5,8 миллиона рублей ушли на три блокпоста-конструктора БЗК «Зубр».

Всего, по подсчетам издания, Росгвардия заключила 42 контракта на приобретение техники и спецсредств, которые применяются при разгоне несогласованных акций. В большинстве тендеров начальная цена контракта либо не была снижена, либо напротив – увеличилась относительно цены размещения. В итоге общая сумма тендеров при размещении составила 2,15 миллиарда рублей, но по факту ведомство заплатило 2,59 миллиарда рублей.

При этом в прошлом году, как отмечает«Радио Свобода», Росгвардии нечасто приходилось разгонять протестные акции. Наиболее масштабные митинги прошли летом прошлого года в Хабаровске, однако власти не разгоняли акции, а преследовали их участников постфактум – уже после митингов. Росгвардейцы применяли силу к протестующим против карантинных ограничений во Владикавказе в апреле 2020-го. В Москве акций протеста, в том числе из-за пандемии, было немного, и проходили они, главным образом, в форме одиночных пикетов.