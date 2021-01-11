Суд столичного района Исмоили Сомони в Душанбе приговорил 87-летнего местного жителя – бывшего члена Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Дониера Набиева к 5 годам лишения свободы, сообщает «Медиазона» со ссылкой на «Озоди».

Судебный процесс прошел в закрытом режиме 28 декабря, дело Набиева получило гриф «секретно». При этом представители суда отказались комментировать дело. Родственники приговоренного рассказали, что мужчину признали виновным «в оказании материальной помощи родственникам заключенных членов ПИВТ».

По данным бывшего главы отдела ПИВТ по району Рудаки Махмади Тешаева, Набиев был задержан в его доме в кишлаке Гулбутта в сентябре 2020 года. «[Он] в праздничные дни относил семьям заключенных членов ПИВТ продукты – мясо, фрукты. Поэтому его задержали и отправили за решетку», – сказал Тешаев.

За последние месяцы, пишет «Озоди», суд в Душанбе рассмотрел несколько дел против членов ПИВТ и осудил повторно некоторых из них.

Партия Исламского Возрождения Таджикистана входила в состав объединенной таджикской оппозиции, и после подписания в 1997 году мирного соглашения между правительством во главе с президентом Эмомали Рахмоном и тогдашним председателем ОТО Саидом Абдулло Нури члены ПИВТ в течение многих лет занимали высокие посты в правительстве и располагали депутатскими мандатами, отмечает издание «Хабархо».

Однако 29 сентября 2015 года Верховный суд Республики Таджикистан запретил деятельность ПИВТ на территории страны. Суд посчитал, что члены партии «содействовали дестабилизации политической ситуации и разжиганию национальной вражды и ненависти», а лидер партии и заместитель министра обороны Абдухалим Мирзо Назарзода участвовали в попытке госпереворота.

В феврале 2020 года рабочая группа ООН по произвольным задержаниям призвала власти Таджикистана «немедленно освободить их». В организации настаивают, что чиновники нарушили свои международные обязательства в области прав человека, подвергнув преследованию членов ПИВТ.

Власти страны, в свою очередь, отрицают обвинения, подчеркивая, что следствие и суд над членами ПИВТ проводились в соответствии с законодательством Таджикистана, и «все заключенные находятся под стражей за совершенные преступления». Представители самой ПИВТ полагают, что преследование связано с попыткой избавиться от конкурентоспособной партии.