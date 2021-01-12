Согласно опубликованному правительством Мальты списку обладателей так называемых «золотых паспортов», не менее 300 из них – граждане государств постсоветского пространства, прежде всего России. Как сообщает РБК, в 2019 году в обмен на инвестиции мальтийское гражданство получили более трех тысяч человек.

Власти республики не раскрыли данные об исходном гражданстве новых мальтийцев, анализ их происхождения был проведен журналистами на основе имен и фамилий. Так, среди получателей паспортов в 2019 году был замечен миллиардер и фигурант списка Forbes, основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников. Бизнесмен подтвердил наличие второго гражданства, обосновав его получение тем, что это значительно облегчит поездки в страны Европы – в четырех из них у Колесникова есть предприятия.

Помимо Сергея Колесникова, «золотые паспорта» получили основатель и совладелец сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриан Мельников, сын экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексей (бывший вице-президент НОВАТЭКа, сейчас – совладелец компании DataPro, которая занимается развитием дата-центров), акционер компании «Вертикаль» (оператор инфраструктуры для размещения оборудования сотовой связи) Георгий Чумбуридзе, гендиректор энерготрейдера «Русэнергосбыт» Андрей Зиновьев, совладелец «Валента Фарм» (производитель ингавирина и феназепама) Антон Стрекалов и один из основателей девелопера ЛСР Георгий Ведерников. Представители компаний, принадлежащих упомянутым выше предпринимателям, от комментариев отказались.

Ранее мальтийское гражданство получали основатель «Яндекса» Аркадий Волож и его семья, владелец 01 Group Борис Минц, совладелец ICT Holding Александр Несис, фигуранты рейтинга богатейших бизнесменов России по версии Forbes Генадий Козовой и Август Мейер, основной владелец сети популярных кофеен «Шоколадница» Александр Колобов и другие.

Программа выдачи «золотых паспортов» в Мальте действует с конца 2013 года. Для получения статуса гражданина островной республики, входящей в ЕС, первоначально необходимо было внести 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд, купить недвижимость на сумму от 350 тысяч евро или арендовать жилье не менее чем на пять лет по ставке 16 тысяч евро. Также можно было вложить 150 тысяч евро в государственные ценные бумаги и обеспечить гражданство для детей и супруги (дополнительные 25 тысяч евро) и для родителей (плюс 50 тысяч евро).

В октябре 2020 года условия гражданства ужесточили по просьбе Еврокомиссии. Теперь, чтобы стать обладателем мальтийского паспорта, необходимо провести один-три года в статусе резидента, причем претендентов будут тщательно проверять юристы. Аналогичные требования ввели Греция и Кипр, где также немало бывших граждан СССР.