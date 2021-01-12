Избыточный вес, артериальная гипертензия, сахарный диабет, атеросклероз, инфаркты, инсульты – вот топ побочных эффектов улучшения уровня жизни. В 21 веке наблюдается интенсивный научный прогресс, роботизация техники, искусственный интеллект шагает семимильными шагами, но за подобные блага человечество расплачивается большой ценой – здоровьем.

Проблемы не обошли стороной и Турцию. По данным Института Статистики Турции за 2019 год, на первом месте среди причин смертности населения находятся заболевания сердечно-сосудистой системы. Далее идут опухолевые заболевания, затем болезни органов дыхания, нервной системы, эндокринной системы.

В связи с этим все больше внимания уделяется здоровому образу жизни. Чем характеризуется ЗОЖ в Турции и что он в себя включает, вы узнаете из нашей статьи.

Турки и ЗОЖ

По данным ВОЗ, уровень здоровья населения на 50% зависит от образа жизни. Этот фактор во многом определяется национальными и культурными особенностями.

Турция – страна, гармонично сочетающая вековые традиции с прогрессивными технологиями. Интенсивно развивается здесь не только экономика, но и здравоохранение.

Издавна основой здорового образа жизни в Турции считалась гигиена. Личная гигиена и чистота жилых помещений имеют первостепенное значение, а уборка до сих пор составляет большую часть домашней работы. В настоящее время турки начали уделять повышенное внимание и таким аспектам здорового образа жизни, как питание и спорт. Все больше распространяется новый стиль жизни, включающий регулярное посещение фитнес-центров, диетологов и косметологов. А живописная природа Турции способствует популярности занятий спортом на открытом воздухе.

С 2008 года в Турции осуществляются крупные медицинские реформы. Благодаря этому медицинские услуги стали доступнее для населения. Активно развивается семейная медицина, что позволило устранить необходимость посещения крупных больниц по многим вопросам. Поскольку медицинский сектор сейчас хорошо развит, а цены на услуги невысокие, Турция стала топовым местом для «оздоровительного туризма». Особенно пользуются спросом офтальмологические клиники, стоматологии, клиники по пересадке волос.

Питание: традиции чревоугодияVSумеренность в еде

Как писал известный историк Ибн Хальдун, «религия короля со временем становится религией народа», что также справедливо и для еды короля. Правление Османской династии в течение 600 лет и последующий плавный культурный переход в современную Турцию привели к развитию богатой и разнообразной кухни.

Выпечка, жирные и мясные блюда составляют большую часть традиционной кухни Турции. Турки по-прежнему без ума от сытного кебаба, вкусной кавурмы, разнообразных тяжелых десертов. Увеличилось потребление сахара.

Однако воздействие традиционной еды на здоровье и вес является предметом беспокойства у населения и способствует росту осведомленности о пользе здоровой пищи, особенно среди женщин. Поэтому в последние годы наметилась тенденция к появлению более легких и здоровых блюд. Все большую популярность приобретает эгейская кухня. В ресторанах эгейской кухни готовят блюда из виноградных листьев, артишоков, морской фасоли, тыквы, с добавлением оливкового масла. Традиционная выпечка постепенно заменяется легкими десертами на молочной основе.

А на сайте турецкого Минздрава то и дело обновляется актуальная информация о важности рационального пищевого поведения – есть даже подробные рекомендации о питании именно в зимнее время.

В таблице здорового питания указаны 5 групп продуктов, которые следует принимать в достаточном количестве. Также рекомендуется употреблять не менее 2 порций фруктов и 3 порций овощей в день.

В Стамбуле и других крупных городах пользуются спросом модные сейчас кето-рестораны. Кетогенная диета – одна из самых распространенных в Турции. Диетические программы все более востребованы, а карьера диетолога становится популярной профессией.

Фитнес в Турции

Исторически избыточный вес считался в Турции признаком здоровья. Большой живот и широкие бедра приветствовались как у женщин, так и у мужчин. Это было связано с тяжелыми условиями жизни в прошлом. По мере улучшения качества жизни люди стали стремиться иметь стройное тело.

Сейчас турки активно занимаются пилатесом, йогой, плаванием, ездой на велосипеде. Спортивные залы есть почти в каждом жилом районе. Гористая местность страны идеально подходит для рафтинга, каноэ, треккинга, скалолазания. Мужчины в Турции предпочитают фитнес-центры и футбол. Женщины в основном занимаются пилатесом и плаванием. Йога также выбилась в число лидирующих направлений.

Если пройтись по улицам Стамбула ранним утром, можно поразиться тому, как много местных жителей бегают трусцой. Такую же картину туристы наблюдают и во всех городах на побережье.Уличные тренажеры – еще одна спортивная достопримечательность Турции. Ежедневно здесь занимаются люди всех возрастов: от школьников до пенсионеров.

В последнее время турки стали все чаще пользоваться услугами косметологических центров, SPA-салонов.

Приверженность БАДам

Как и во всем мире, в Турции растет потребление пищевых добавок. Оборот БАДов регулируется Турецким пищевым кодексом, Министерством здравоохранения и Министерством сельского хозяйства. С 2016 года усилен государственный контроль производства и импорта этих веществ. В частности, на этикетках запрещено выставлять такие показания, как:

- потеря веса

- увеличение веса и роста

- усиление сексуальной активности

- отказ от курения

- профилактика и лечение заболеваний

Интересно недавнее исследование поведения турецких потребителей в отношении пищевых добавок.

В исследовании участвовали 673 человека старше 18 лет. Установлены 3 основные причины применения БАДов: иммунизация, профилактика истощения и повышение физической и умственной работоспособности. Чаще всего отмечено употребление витаминов С, В,D, кальция и омеги-3. Установлено, что 66% опрошенных – женщины, 58% – одинокие люди, 40% имели высшее образование.

Любопытные факты:

- потребление витамина D выше у людей интеллектуальных профессий

- одинокие турки используют больше витамина Е

- белковые порошки чаще востребованы спортсменами

Турецкие дети и ЗОЖ

Здоровье и образ жизни детей во многом зависят от обстановки в семье, поведения родителей и старших родственников. Поэтому рост интереса к ЗОЖ среди турецкого населения охватил и детей. Однако проблем в этой области еще предостаточно.

Обзор статей турецких исследователей на Pubmed за 2015-2020 годы показал:ожирение является серьезной проблемой в группе детей дошкольного возраста.

Проблемы избыточного веса в основном наблюдаются на Западе и преобладают в городских районах. Существует положительная корреляция между ожирением и уровнем образования матери. Частота встречаемости избыточного веса у детей в группе от 3 до 6 лет составила 12,1%, а частота ожирения – 14,3%.

Было установлено, что уровень ожирения у детей увеличивается с возрастом (изучение ожирения у детей в Коруме, Турция). Распространенность ожирения увеличилась с 0,6% до 7,3% у обоих полов в период с 1990 по 2015 годы. Однако мальчики чаще страдают ожирением, чем девочки. Метаанализ проведен на основании 76 работ, посвященных ожирению детей в Турции.

Отсюда становится понятной серьезная озабоченность турецкого правительства здоровьем детей. В прошлом году принята государственная программа по предотвращению детского ожирения на период с 2019 по 2023 г.

Она включает:

- меры по снижению давления маркетинга на детей в отношении продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжирных кислот, свободных сахаров и соли

- обязательный контроль школьного меню, включение фруктов и овощей

- пропаганда здорового питания, поощрение физической активности, в том числе через социальные сети

- инвестирование в питание с первых этапов жизни, начиная с беременности, защита и поддержка адекватного грудного вскармливания

Итак, мы видим рост приверженности к здоровому образу жизни среди турецкого населения. Это связано с улучшением качества медицинской помощи, а также с повышением осведомленности населения в вопросах здоровья. Безусловно, проблемы есть, но они решаются. Будем надеяться, что в ближайшем будущем мы справимся и с этими неприятностями. Как говорится, geçmiş olsun, Türkiye!