Штурм Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа обернулся для некоторых семейной драмой: американка Хелена Дюк узнала на видео в потасовке с полицией свою мать. Как пишет BuzzFeed, Тереза Дюк сказала дочери, что уезжает к своей сестре, и выключила геолокацию на телефоне, чтобы тайно направиться в Вашингтон.

Ролик прислал Хелене ее двоюродный брат. Судя по записи, помимо матери полицейской в Вашингтоне противостояли также дядя и тетя девушки – Ричард и Энни Лоренц. Сотрудница полиции, участвовавшая в потасовке, написала в Twitter, что группа из пяти человек преследовала ее в течение длительного времени в ночь накануне штурма и пыталась забрать ее вещи из рук и карманов. Тереза Дюк получила пощечину после того, как пыталась схватить полицейского.

«Моя первоначальная реакция была больше похожа на то, черт возьми, я была права. На самом деле я была права насчет их поездки», – рассказала Хелена. «Это было очень сюрреалистично, само видео просто безумное, а потом до меня дошло: «О, это моя мать. Это она», – поделилась девушка.

Ошеломленная Хелена расшарила видео в Twitter, подписав его следующим образом: «Привет, мама, помнишь, как ты сказал мне, что я не должна идти на протесты BLM, потому что там много насилия... Это ты?». Дюк заявила, что считает лицемерным то, что ее выгнали из дома за участие в протестах Black Lives Matter.

По словам девушки , матери «промыли мозги» активисты движения Make America Great Again, поддерживающие Дональда Трампа. Толпы сторонников действующего президента 6 января штурмовали Капитолий, пытаясь сорвать заседание, на котором утвердили победу Джо Байдена. Американские СМИ и общественные деятели обвинили в беспорядках Трампа, который «спровоцировал все своими комментариями». В результате аккаунты президента в Twitter, Facebook и Instagram были заблокированы.