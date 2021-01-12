Компания Pfizer не будет поставлять вакцину от коронавируса в Россию по запросам частных лиц и компаний, однако поставка препарата будет возможна на уровне государственных соглашений, сообщает РБК.

В компании рассказали, что в настоящее время для преодоления кризиса в области здравоохранения вакцину распределяют в рамках заключенных государственных соглашений о поставках: «В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы».

Кроме того, Pfizer пообещала тесно сотрудничать с международными организациями и правительствами стран, «чтобы поставить вакцину так быстро, как только это возможно сделать».

Сейчас в мире существует несколько вакцин против COVID-19. Так, в США и Великобритании уже начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории Соединенных Штатов разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.

В России в данное время зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и разработанная центром «Вектор» «ЭпиВакКорона». Последняя пока находится на стадии клинических испытаний. В скором времени также начнутся испытания третьей – центра имени Чумакова.

Новая «ЭпиВакКорона» – это субъединичная (содержащая только фрагмент или белок вируса) вакцина. Она содержит искусственно синтезированные отдельные фрагменты белка – пептиды, распознаваемые иммунной системой, на которые формируется иммунный ответ организма. Технология производства пептидных вакцин новая, но они считаются более безопасными, и риск побочных эффектов сведен до минимума. Поэтому пептидная вакцина считается более подходящей для пожилых людей.

Вакцина центра имени Чумакова, которую исследователи в шутку называют «ЧуВак», пока не зарегистрирована и проходит вторую фазу исследований. Этот препарат содержит цельный «убитый» вирус, не способный заразить человека, но способный вызвать у него иммунный ответ. При производстве обычный вирус выращивается в клетках в биореакторах, а затем инактивируется. Вакцина отличается простотой в разработке и сравнительно умеренной иммунной реакцией. Ее регистрация планируется на февраль.

Ранее «Левада-центр» проводил опроси выяснил, что доверие россиян к вакцине в целом невысокое. По данным исследования, 58% опрошенных не готовы привиться от COVID-19 даже бесплатно. В соцсетях многие пользователи пишут о том, что готовы привиться только западными вакцинами компаний Pfizer, Moderna или AstraZeneca.