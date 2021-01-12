Повышение концентрации CO2 в атмосфере способствует возникновению парникового эффекта. Подавляющее число экспертов считает, что деятельность человека, который сжигает ископаемое топливо, – одна из основных причин потепления климата на Земле. На сегодняшний день установлен новый антирекорд – с 1880 года концентрация увеличилась на 43%.

Хотя снижение производственной активности в период пандемии частично снизило скорость выброса в атмосферу углекислого газа, это не предотвратило повышение его уровня. Согласно информации, полученной на основе данных обсерватории Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA), расположенной у вершины вулкана Мауна-Лоа на острове Гавайи, в 1880 году концентрация диоксида углерода, одного из основных газов, вызывающих парниковый эффект, составляла примерно 291 ppm (частиц на миллион), в 2020 году это значение увеличилось на 43 процента до 415 ppm.

В мае 2019 стало известно, что концентрация углекислого газа (CO2) в земной атмосфере впервые в истории человечества превысила 415 частей на миллион (ppm). Показатель также зафиксировали специалисты NOAA. До этого больше всего CO2 в атмосфере Земли было около 3 млн лет назад – в эпоху плиоцена. По предположениям ученых, тогда его концентрация составляла от 310 до 400 ppm.

Согласно данным Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего, в течение 800 тысяч лет до индустриальной революции содержание СО2 в атмосфере никогда не превышало 300 ppm. Уровень 400 ppm впервые в истории был отмечен в 2013 году.