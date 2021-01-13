Некоммерческая организация «Бецелем», занимающаяся сбором информации о нарушениях прав человека на оккупированных и аннексированных Израилем палестинских территориях, впервые в своей истории выпустила доклад, посвященный характеру еврейского государства. Как пишет «Медуза», одна из наиболее авторитетных правозащитных структур страны заявила, что в Израиле не действуют провозглашаемые принципы демократии и права, а существующий режим – это не что иное, как апартеид.

«На всей территории, находящейся под контролем Израиля – в пределах границ «зеленой линии», Западного берега, Восточного Иерусалима и сектора Газа – существует один режим, который действует в соответствии с одним организационным принципом: продвижение и увековечивание превосходства одной группы людей – евреев – над другой группой – палестинцами», – пишут авторы доклада. Несмотря на то, что израильские войска были выведены из сектора Газа в 2005 году, территория блокируется Израилем, а жизнь в анклаве полностью контролируется Тель-Авивом. Палестинская администрация Западного берега реки Иордан также не может принять ни одного важного решения без одобрения Тель-Авива, добавляют правозащитники.

«Бецелем» считает, что Израиль в пределах признанных ООН и на оккупированных и контролируемых территориях придерживается принципа превосходства евреев, особенно это проявляется в четырех сферах: земля, гражданство, свобода передвижения и участие в политической жизни. «Евреи живут в одном непрерывном пространстве, где им даны полные права и самоопределение. В отличие от них, палестинцы живут в пространстве, которое разделено на разные части, в каждой из которых Израиль решает, какие права предоставить им, а в каких отказать. В каждой из них у палестинцев меньше прав, чем у евреев», – подчеркивается в документе.

Исследователи отмечают, что арабские жители Западного берега и сектора Газа лишены политических прав и других привилегий, в то время как евреи никак не ущемляются и пользуются всеми правами независимо от того, где они живут.

«Основные принципы израильского режима применяются в течение многих лет, но в последние годы они были раскрыты в большей степени. Это проявляется в дискурсе об официальной аннексии после десятилетий фактической аннексии и в законе о национальном характере государства, который делает существующую дискриминацию палестинцев конституционным принципом», – заявил генеральный директор организации Хагай Эльад.

Суммарно на всех территориях, подконтрольных Тель-Авиву (собственно Израиль и палестинские земли), проживает порядка 14 миллионов человек. Обе общины составляют примерно по 50% населения.

На использование слова «апартеид» в отношении политики еврейского государства в израильском публичном поле фактически наложено табу. Доклад «Бецелема» символизирует качественный сдвиг в обществе, отмечают в СМИ. «Такой трезвый взгляд на реальность, – резюмирует Эльад, – не должен приводить к отчаянию, а скорее наоборот. Это призыв к переменам, потому что люди установили этот режим, и именно люди могут его изменить».

Апартеид – официальная политика расовой сегрегации в ЮАР с 1948 по 1994 год. Была осуждена и отменена под давлением международного сообщества. За пределами Израиля положение в стране часто сравнивают с тем, что происходило в Южной Африке.