Управление Роскомнадзора по Саратовской области потребовало от издания «Свободные новости» удалить с сайта комментарий пользователя, написавшего название мексиканского города, которое ведомство посчитало нецензурным.

«Требуем незамедлительно по получении данного обращения удалить вышеназванный комментарий или отредактировать его», – указано в тексте уведомления.

Пользователь «Мексиканец Педро» написал по-русски сокращенное название города Охуэлос-де-Халиско (Ojuelos de Jalisco) под материалом, в котором читатели играли в «Города», пишет «Медуза».

Руководство «Свободных новостей» попросило главу регионального управления Роскомнадзора Романа Чуйченко прокомментировать случившееся, и тот пообещал «разобраться в ситуации». Сначала редакция переписала латинскими буквами название города. «Наш юрист предлагает написать запрос в географическое общество, чтобы подтвердить существование этого города», – отмечала главред портала Елена Иванова. Но в итоге редакция сайта приняла решение удалить комментарий пользователя, пояснив, что сделала это по требованию Роскомнадзора.

Охуэлос-де-Халиско (Ojuelos de Jalisco) – город в центральной части Мексики. Он был основан конкистадорами в 1569 году, население — около 30 тысяч человек.