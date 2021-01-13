Ученые из США сообщили об обнаружении скалистой суперземли, образовавшейся в старой звездной системе 10 миллиардов лет назад. Планета, являющаяся частью звездной системы, моложе Млечного Пути на несколько миллиардов лет, какие-либо признаки жизни на ней не обнаружены.

По мнению ученых, на таких старых планетах тем не менее в прошлом могла существовать внеземная жизнь.

«Наша Земля существует примерно 5 миллиардов лет. Представьте себе, что же может быть на скалистой «Земле», которая существует уже 10 миллиардов лет. Я бы точно хотел узнать об этом», – рассказал профессор Гавайского университета Лорен Вейс на ежегодной пресс-конференции Американского астрономического общества.

По словам Вейса, на той стороне планеты, которая обращена к звезде, имеется магматический океан. На орбите этой же звезды могут находиться еще две другие планеты.

Отмечается, что планета, названная TOI-561b, в два раза больше Земли и совершает полный оборот вокруг своей звезды менее чем за полдня. Учитывая такую близость к звезде, температура на ее поверхности составляет около 1726 градусов по Цельсию. Такие температуры слишком высоки для любой формы жизни.