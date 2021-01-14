Чтобы Россия производила «айфоны» и «теслы», ей нужны высококвалифицированные рабочие. Но в достаточном количестве их нет. Потому структура экономики не способна создать высокотехнологичные индустрии. А раз так, то и остатки высококвалифицированных рабочих покидают Россию.

Причина такого явления наглядно описана величайшим экономистом Даниэлем Беллом в его известной работе «Культурные противоречия капитализма». В ней он пишет, что урбанизация является и результатом, и драйвером развития промышленности. Ввиду того, что в большом городе невозможно выращивать овощи в огороде (которого просто нет), человеку приходится покупать их. Так появляется потребительский рынок, а потому развиваются фермерские хозяйства, станкостроение, транспорт, инфраструктура и прочее. В конечном счете, женщине больше не приходится идти пешком к реке, чтобы стирать одежду. Коммунальные услуги и бытовая техника позволяют сэкономить время и силы, а разделение труда углубляется.

В итоге предпринимателю приходится нанимать менеджеров и кооперировать с другими предприятиями, раз целый город стал потребителями и рабочими. С объемами и скоростью реализации товаров и услуг он (предприниматель) в одиночку не справится. В конечном счете растет и эффективность ведения бизнеса, а вслед за эффективностью и добавочная стоимость. По этой причине все больше людей могут позволить себе за меньшее время заработать больше, чем нужно для покрытия стоимости базовых потребностей в еде, теплом жилище и услугах здравоохранения. Именно так появляется средний класс как большая группа людей, и начался этот тренд еще на рубеже XIX-XXвеков.

Но у человека есть не только потребности в комфортных условиях проживания. Ему нужно удовлетворить и естественные потребности. В результате, как объясняет Даниэль Белл, человек превращает искусство в еще один предмет потребления, но для удовлетворения именно этих потребностей, включая и низменные. Благодаря этому появляются не только Голливуд, который кинематографию делает товаром массового производства и потребления, но и порнография, однополые отношения, целые индустрии моды и красоты и прочее.

Однако производство таких услуг тянет за собой и производство товаров, превращая эти индустрии в связанные между собой отрасли экономики. Например, «модный лук» способствует росту продаж косметических средств и одежды, а они, в свою очередь, стимулируют фармацевтическую, химическую, текстильную промышленности и т.д. В результате львиная доля экономики держится именно на потреблении таких услуг, при том что рыночная экономика может стабильно функционировать только в условиях постоянного роста этого самого рынка.

Для роста рыночной экономики необходима конкуренция. Из-за этого ценообразование осуществляется самим рынком, и монетарные власти лишь корректируют его финансовыми инструментами, во главе которых стоит ключевая ставка центробанка. В такой системе рентабельность бизнеса возможна только в условиях такого уровня дохода, который будет выше ставок по кредитам.

Следовательно, бизнесу требуется рост продаж и снижение издержек. Как этого добиться? В результате урбанизации, о которой написано выше, высвободившиеся от бесконечных домашних забот женские руки появляются на рынке труда. Однако по мере насыщения этого рынка трудовыми ресурсами падают доходы, что позволяет сократить издержки предприятиям. Такое положение дел, в конечном счете, поставило женщин перед выбором: семья или карьера.

Страны Запада пришли к урбанизации чуть раньше, чем Россия. В этих странах к 60-м годам больше половины населения уже жили в городах, и в эти же годы (60–70-е годы) произошла сексуальная революция, по итогам которой рождаемость начала стремительно падать. Поколение беби-бумеров, в период молодости которых и произошла такая революция, родило слишком мало миллениалов, которые бы стали строить семью и приобретать жилье в ипотеку.

Так, из-за нехватки этих самых миллениалов к концу 90-х годов развитие промышленности в США начало замедляться, и власти решили через либерализацию финансовых рынков и банковской деятельности стимулировать строительный сектор. В итоге появились те самые ипотечные ценные бумаги, называемые CDO, которые обрушили в 2007 году финансовые рынки. Наконец, до сих пор в отчетах о монетарной политике западных центральных банков можно увидеть эти проблемы: из-за падающего спроса на жилье ставка по ипотеке приближается к нулю.

Советский Союз, в свою очередь, столкнулся с падением рождаемости в самих 60-х. Реальные доходы горожан в условиях снижения числа детей позволили им направить часть своих доходов на товары, не входящие в группу первой необходимости. Однако советы сильно отставали в производстве товаров и услуг в сфере досуга, что стало одной из причин покорения сердец советских людей западной культурой. Так, шестидесятники уже к середине 80-х создали условия со своей стороны для развала советской политической системы.

Все вышесказанное подтверждается и статистикой. За последние 100 лет урбанизация в Индии достигла лишь 30%, а в Китае чуть менее 60%. Это, вероятно, и объясняет, почему население Индии скоро превзойдет Китай, который, переходя порог в 60%, начнет уже стареть к 2040-2050 годам. Мир же, в целом, по уровню урбанизации чуть ниже Китая. Африканские страны, которые занимают первые строчки в мире по рождаемости, отстают от среднемирового уровня урбанизации почти на 10%.

Россия, в свою очередь, прошла порог 60% в 60-х годах, как уже говорилось, чуть позже стран Запада (ныне в Японии порядка 90% живут в городе, в США – около 80%, страны ЕС сопоставимы с Россией), и потому во время пандемии одной из причин низкой смертности в Россииспециалисты называют средний возраст граждан страны, которые моложе жителей ЕС на 20%, а смертность от коронавируса, согласно статистике ВОЗ, выше среди пожилых людей. Так, Россия занимает 20 строчку с конца по количеству детей на одну женщину, и ниже нее в основном самые развитые страны и некоторые страны Восточной Европы, откуда наблюдается отток населения и где уровень жизни ниже.

Тем не менее, есть и исключения. В мусульманских странах, где даже после урбанизации удалось сохранить мировоззрение и традиции ислама, рождаемость выше, чем в России и странах Запада, несмотря на долю городских жителей. Если, к примеру, доля городского населения в Турции (76%), Тунисе (69%), ОАЭ (87%), Саудовской Аравии (84%), Катаре (91%) или Бахрейне (89%) выше или сопоставима со странами Запада и России, то рождаемость там в среднем на четверть выше.

Впрочем, существует и такое явление, как миграция. Однако мигранты, как правило, привлекаются для низкоквалифицированной работы, а их доходы существенно ниже, чем у местного населения. Они не способны расширить рынок потребления, а лишь сокращают издержки для производителей.

По этой причине можно сделать вывод, что для решения долгосрочных экономических проблем в России придется полагаться не только на маткапитал, который за последние годы лишь остановил отрицательную динамику по рождаемости. Решить эту проблему, если это еще возможно, получится только посредством культурного аспекта.

Избыток потребления и разрушение семейных ценностей сыграли с просвещенным и продвинутым миром злую шутку. В погоне за прибылью и из-за утерянных ценностей мировая экономика начала разрушаться у нас же на глазах, и это наилучшим образом демонстрирует то, что без вечных ценностей человек вымрет еще до того, как исчерпает все ресурсы нашей планеты.