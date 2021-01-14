После подписания соглашения о создании СНГ в Беловежской пуще пять государств Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан –также изъявили желание вступить в СНГ. 21 декабря все бывшие республики СССР, за исключением Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии, подписали Алма-Атинскую декларацию, провозглашающую цели и принципы СНГ. В 1993 году к СНГ присоединилась Грузия.

С помощью нового интеграционного формата 12 стран Содружества пытались компенсировать экономические потери и преодолеть политические катаклизмы, возникшие после распада Советского Союза. Экономики стран СНГ, некогда тесно связанные между собой, тяжело переживали разрыв сложившихся связей. Все это больно отразилось на жизни людей. Первое десятилетие независимости стран Содружества стало символом бедности, гиперинфляции и массовой безработицы.

Однако самым тяжелым последствием распада СССР стали военные конфликты. Боевые действия в Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и Чечне унесли жизни десятков тысячи людей, привели к появлению беженцев и вынужденных переселенцев.

Новое объединение на постсоветском пространстве должно было смягчить болезненный распад СССР. Однако Содружество не справилось с вызовами 90-х и последующих годов. СНГ не выдвинул действенный механизм разрешения социально-экономического кризиса. Содружество было не в силах решить территориальные конфликты между ее членами и предоставить рецепт выхода из постсоветской стагнации.

Со временем СНГ стало инструментом Кремля для удержания в своей сфере влияния бывших республик СССР. Усиление влияния России способствовало зарождению центробежных сил в недрах Содружества.

Содружество воюющих государств

Вооруженные столкновения и территориальные претензии друг к другу членов СНГ наглядно свидетельствуют об отсутствии реальной интеграции и даже минимального уважения к суверенитету друг друга. Первый такой конфликт произошел еще в начале 90-х между Ереваном и Баку, когда Армения захватила у Азербайджана Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов.

В 2008 году военный конфликт вспыхнул между двумя другими членами СНГ – Россией и Грузией, вследствие которого Тбилиси потерял контроль над двумя мятежными территориями – Абхазией и Южной Осетией. Введя туда свои войска, Россия объявила о признании независимости двух псевдореспублик и создала там военные базы. В ответ Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ и вышла из СНГ (2009 год).

С начала 90-х годов вооруженный конфликт произошел еще на одной территории государства, входящего в СНГ. В Молдове против центральной власти восстали сторонники так называемой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Защитником интересов ПМР стала Россия, которая оказала военную поддержку сепаратистам. Во многом регулярные войска РФ помешали молдавским властям реализовать силовой сценарий решения приднестровского конфликта. До сих пор власти Молдовы, а также мировое сообщество в лице Генассамблеи ООН требуют вывода из страны российских войск.

В 2014 году война перекинулась на Украину. После аннексии Крыма Россией, РФ ввела свои войска на Донбасс, поддержав сепаратистские Донецкую и Луганскую «народные республики». Из-за российской агрессии Киев также заявил о выходе из СНГ и на законодательном уровне обозначил Россию агрессором и оккупантом.

Осень 2020 года вызвала новый виток обострения вооруженного конфликта в Карабахе. Спустя 26 лет после прекращения боевых действий в Карабахе Азербайджан начал успешную военную кампанию по освобождению оккупированных Арменией своих территорий. Войну двух стран-членов СНГ удалось приостановить после того, как обе стороны согласились на ввод в Нагорный Карабах российских миротворцев.

Но, несмотря на эти кровопролитные конфликты, только Грузия и Украина официально вышли из СНГ. Другие страны, видимо, побаивались вызвать неодобрение и последующие санкции со стороны России.

Торговые войны как инструмент контроля и давления со стороны РФ

И опасаться этого действительно стоило, поскольку Россия нередко использовала торговые войны в качестве давления на страны-члены СНГ, какими-то неосмотрительными действиями навлекшие на себя гнев Кремля. Грузия, Молдова, Беларусь и Украины неоднократно несли миллионный ущерб из-за ограничений, которые вводила против них Россия.

Так, в 2009 году президент Беларуси Александр Лукашенко назвал запрет в РФ молочной продукции попыткой Кремля установить контроль над белорусской молочной промышленностью.

В 2006 и 2013 годах Москва ввела два запрета на поставки молдавского вина, когда Кишинев отказывался играть по правилам Кремля и стремился к интеграции с Европой. Россия традиционно «обнаружила» в винах вредные вещества и фактически поставила Молдову на грань экономической катастрофы.

В начале 2006 года, когда президент Саакашвили подписал указ о выходе Грузии из «Совета министров обороны стран СНГ», Россия приостановила импорт грузинских вин и минеральных вод («Боржоми»). Блокаде подверглось и транспортное сообщение с Грузией после ареста ряда деятелей пророссийской оппозиции и четырех российских офицеров, обвиненных в шпионаже. Кремль тогда открыто заявил, что эти действия являются ответом на антироссийский курс Грузии.

С конца 2013 г. между Киевом и Москвой также начались многочисленные торговые войны, которые с особой силой разгорелись в 2014 и 2015 гг.

ГУАМ – внутренняя оппозиция в СНГ

Проблема вооруженного сепаратизма, стремление положить конец российской гегемонии и курс на сотрудничество и интеграцию со странами Запада побудили некоторые страны-члены СНГ к созданию альтернативного объединения ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие).

Организация была названа в честь четырех государств, основавших ее, а именно Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Спустя два года, в 1999 году, к организации присоединился и Узбекистан, однако покинул ее ряды в 2005 году.

Сотрудничество в рамках ГУАМ охватывало экономическую и военно-политическую сферу. Страны-участники стремились к достижению энергетической независимости от России и развитию транзита энергоносителей в обход территории России. Вдохновителем этого курса был Азербайджан, который начал экспорт нефти и газа через проложенные в обход России трубопроводы.

Баку серьезно сотрудничает в этом вопросе с Тбилиси, поскольку через Грузию проходит основной транзит азербайджанских энергоресурсов. Азербайджан также выражал заинтересованность в прокачке своей нефти через украинский трубопровод Одесса-Броды.

Связывает членов ГУАМ и борьба с сепаратизмом и посягательством на территориальную целостность. Хотя Азербайджан практически решил этот вопрос, при попустительстве России все еще продолжают функционировать сепаратисты Нагорного Карабаха. Неурегулированными остаются проблема Южной Осетии и Абхазии у Грузии, Приднестровья у Молдовы, а также вопрос аннексии Крыма и сепаратизма на Донбассе в Украине.

В 2013-2014 гг. Грузия, Украина, а также Молдова подписали договор об ассоциации с ЕС. Вскоре граждане этих трех государств получили безвизовый режим со странами Шенгенской зоны Европейского Союза.

Миграция, торговля, пошлины в СНГ

Одним из немногочисленных преимуществ пребывания в рядах СНГ был безвизовый режим между ее членами. Согласно Соглашению о безвизовом передвижении, для въезда в одну из стран СНГ гражданам Содружества въездная виза не требуется, и практически в любой стране можно свободно пребывать до 90 дней.

Отсутствие визового барьера сыграло ключевую роль в трудовой миграции на просторах СНГ. Благодаря отсутствию визовых преград в поисках работы в Россию хлынул поток мигрантов из Средней Азии, стран Кавказа, Украины и Молдовы.

Другим важным соглашением в рамках СНГ является договор о зоне свободной торговли (ЗСТ).К ЗСТ, которая устраняла экспортные и импортные пошлины по ряду товаров, присоединились восемь стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, а также Россия и Украина. Однако две последние страны не распространяют деятельность ЗСТ в отношении друг друга.

Зона свободной торговли, которая предусматривала беспошлинную торговлю, отмену тарифных и нетарифных ограничений во взаимной торговле, так и не стала единым экономическим пространством СНГ. Из-за множества противоречий режим свободной торговли в полном масштабе введен так и не был, а с появлением Евразийского Союза экономический и политический смысл ЗСТ СНГ был утрачен.

Не оправдал надежд и проект Единого экономического пространства (ЕЭП или Таможенный союз). Учитывая доминирование России в структуре ЕЭП, другим членам межгосударственной интеграции (Беларуси, Казахстану, Армении, Кыргызстану) пришлось довольно сложно отстаивать свои экономические интересы. С введением единого внешнего таможенного тарифа был повышен средний взвешенный таможенный тариф, который привел к удорожанию товаров из третьих стран. Подорожание товаров повлияло на рост инфляции.

Все более утрачивающий привлекательность СНГ уступил дорогу другим интеграционным проектам, вышедшим из недр Содружества – союзному государству РФ и Беларусь, Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭс), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и другим.

Накануне 30-летнего юбилея СНГ можно утверждать, что Содружество так и не стало эффективным механизмом интеграции, а напротив, стало символом продолжающегося раздора на постсоветском пространстве.

СНГ не стал альтернативой ЕС. Экономика и уровень жизни стран Содружества не дотягивают до Европейского Союза. Декларативные заявления так и не привели к действительно сильному, эффективному интеграционному формату, и его потенциал уже исчерпан.

Об СНГ вспоминают несколько раз в год, по случаю очередного мероприятия или годовщины. Видимость жизни Содружества поддерживается только за счет бюрократической инерции национальных и наднациональных структур, созданных за 30 лет его функционирования. Вероятнее всего, эта структура со временем окончательно потеряет свою привлекательность для ее членов.