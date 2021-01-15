Граждане России хранят на более чем 700 тысячах зарубежных счетов больше 13 триллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрия Вольвача. Это эквивалентно 180 миллиардам долларов и немногим меньше величины федерального бюджета – 16 триллионов рублей.

«На сегодняшний день мы уже видим, такая база у нас устойчивая – где-то россияне располагают в целом по миру, в том периметре, который покрыт автоматическим обменом, где-то более чем 700 тысяч финансовых счетов. Это 400 тысяч налоговых резидентов – юридических и физических лиц. Остатки на этих счетах в рублевом эквиваленте где-то уже превышают 13 триллионов рублей», – сказал Вольвач на Гайдаровском форуме.

Информация о счетах получена в рамках международного обмена финансовой информацией и из отчетов налогоплательщиков, а о части средств ФНС узнала из отчетов самих налогоплательщиков, рассказал он.

«О многом мы, конечно, знали. Конечно, мы много чего интересного узнали. Но если сравнивать с той базой, которую мы сейчас видим, я могу высоко отозваться об уровне комплаенс наших уважаемых российских налогоплательщиков. То есть доля выявляемых нами несоответствий очень невелика по сравнению с тем объемом активов и количеством счетов, которые мы видим и которые к нам поступают от наших зарубежных партнеров», – поделился замруководителя ФНС.

Федеральная налоговая служба с 2021 года расширила перечень зарубежных активов, о которых россияне должны отчитываться, заставив раскрывать данные о них. С этого года нужно предоставлять информацию не только о движении денежных средств, но и сведения о ценных бумагах, деривативах, долях в уставном капитале юрлица, долях в иностранных структурах без образования юрлица и «иных финансовых активах».