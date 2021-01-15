В Марыйском велаяте Туркменистана хлеб в магазинах продают только по справкам, подтверждающим количество членов семьи, пишет «Настоящее время» со ссылкой на туркменскую службу «Радио Свобода». Продавцы учитывают и задолженность граждан по оплате коммунальных услуг, при наличии которой купить хлеб невозможно.

По словам журналистов, наблюдавших за ситуацией в регионе, граждане без необходимых документов не смогли купить хлеб в государственном магазине, несмотря на то, что они стояли в очереди с раннего утра. Местные власти отказались от комментариев.

Пресловутую справку можно получить в местных домоуправлениях с обязательным условием предоставления квитанций об оплате газа, воды и электричества. В свою очередь, чтобы забрать квитанции, нужно получить еще одну справку о месте жительства в домоуправлении.

Жители рассказывают, что для получения документа в домоуправление нужно предоставить паспорта и свидетельства о рождении членов семьи, а также явиться лично всем, достигшим паспортного возраста. Сложный бюрократический процесс сопровождается длинными очередями.

Введение новых правил значительно затруднило положение марыйцев: многие из них не могут оплатить коммунальные услуги из-за экономического кризиса. Один из жителей рассказал, что ему пришлось взять в долг 2 тысячи манатов (около 570 долларов) для того, чтобы оплатить задолженность за газ, воду и электричество.​

С 1 января 2019 года в Туркменистане начали взимать с населения полную плату за коммунальные услуги. До этого в стране действовали льготы на бесплатный газ, электричество и воду.