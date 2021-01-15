В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону российский телеведущий Андрей Караулов, известный многочисленными расследованиями, рассказал о ситуации в судебной системе РФ и масштабной коррупции.

На вопрос же о «вымирании телевидения» и набившей оскомину повестке российского ТВ, где преобладает негативная картина Украины, Караулов заявил, что низкая популярность ТВ-программ в стране прежде всего является следствием информационной политики власти и лично Алексея Громова, первого замруководителя Администрации президента. Он, по словам журналиста, запретил «говорить правду», почти «не покидает свой кабинет, ничего не знает о своей стране, при этом до сих пор формирует идеологию».

«В России огромное число людей живет за чертой бедности, а кроме Украины обсуждать нечего. А ведь [что происходит -] Николай Васильевич Гоголь «отдыхает». Уже все знают, что губернатор Мурманской области взял у Путина миллиард [долларов] народных денег (970 млн рублей, – ред.) и построил ковидный госпиталь из материалов первого класса опасности», – напомнил Караулов.

«У нас шесть лет назад подполковник Акимов, председатель Калужского гарнизонного [военного] суда, постановил за смерть человека взыскивать с убийцы 5200 ежемесячно и оставить его на действующей воинской службе. В день развода с женой [старший лейтенант Сергей Старущенко] надел парадный китель, напился, явился к бывшей жене и задушил ее, как Отелло – Дездемону, с особой жестокостью в присутствии малолетнего Андрейки [5-летнего ребенка]», – рассказал журналист Гордону.

По его мнению, командование и суд побоялись выносить сор из избы, чтобы «Путин и Шойгу» не узнали, и в итоге приговор суда носил абсурдный характер, последний пункт которого, по словам Караулова, ошарашил спикера Кремля Дмитрия Пескова. Там говорилось, что убившего бывшую супругу офицера нельзя «повышать в звании и награждать» в течение года.

«Между тем, приговор прошел все этапы, включая Верховный суд. И таких [приговоров у меня на руках] 107 штук», – заметил Караулов.

Он также рассказал, что «встречался с руководством Минюста и предложил им создать «совет аксакалов», который бы собирался и с точки зрения здравого смысла [давал оценку судопроизводству], раз Лебедев [председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев] не справляется». Идея пока не нашла поддержки.

«У нас брачный договор отменяют влегкую – со слов желающих. А людям, когда не находят справедливости в суде, им остается только одно – идти на улицу, на площадь. Как в Хабаровске», – добавил Караулов, имея в виду многомесячные протесты в Хабаровском крае против задержания губернатора.

По его словам, Кремль должен сделать выводы после протестов в Хабаровске и ситуации в Беларуси, тем более что Громов и Кириенко [Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента РФ, курирующий внутреннюю политику], считает Караулов, «провалили вакцинацию», а «ковид убил [как таковое] государство». «У нас нет медицины, нет экономики, кино, театра, есть только ракеты [Юрия] Соломонова (разработчик, академик, – ред.), которые, к счастью, летают, пустая труба, «Северный поток» или идиотская история с Навальным», – добавил он.

Журналист также дал свою оценку ситуации в российских тюрьмах. По его словам, начиная с нулевого года и до 2020 через места заключения прошли порядка 16-17 миллионов человек, «где-то по миллиону в год, включая тех, кто в СИЗО». Среди них, считает Караулов, множество «несправедливо осужденных», особенно «много бизнесменов, которые сидели ни за что».