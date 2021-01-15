Министерство обороны Швеции опубликовало на официальном YouTube-канале пять коротких фильмов: «Неопределенное будущее», «Серая зона», «Поле битвы будущего», «Всеобщая защита» и «Что стоит защищать?». В них рассматриваются различные сценарии войны, а также рассказывается, что делать в таком случае мирному населению.

Причиной вооруженного столкновения названы ресурсы, расположенные на Севере, доступ к которым стал возможным благодаря глобальному потеплению. Именно они приведут к борьбе ведущих держав за возможности района как транспортного коридора и источника природных ресурсов.

Исходя из видео, в Вооруженных силах Швеции уверены, что война будущего будет преимущественно гибридной, а одним из основных союзников страны станут США. Россию в этой войне поддержит Китай. При этом РФ показана через отсылки к советско-американскому противостоянию и а также другие косвенные подсказки, пишет РИА Новости.

В 2015 году в Норвегии был показан сериал об оккупации страны Россией. Художественная картина под названием «Оккупация» стала самой дорогой в истории страны. Речь в сериале идет о том, как Россия оккупировала Норвегию «в целях защиты энергетической безопасности ЕС». Причиной вторжения страны на уровне спецслужб стал отказ норвежцев добывать нефть и газ, что не понравилось в Европе.