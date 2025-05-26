Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг резкой критике израильское вторжение в сектор Газа, используя непривычно жесткие формулировки для немецкого лидера. Заявления прозвучали на фоне новой военной операции Израиля и 11-недельной блокады гуманитарной помощи.

«Откровенно говоря, я больше не понимаю, какова цель израильской армии в секторе Газа, — заявил Мерц в интервью общественному телевидению. — Причинять вред гражданскому населению в такой степени, как это все чаще происходило в последние дни, больше нельзя оправдывать борьбой с ХАМАС».

Критика особенно примечательна, поскольку Германия является одним из ближайших европейских союзников Израиля. Немецкие лидеры из-за нацистского прошлого считают безопасность Израиля «государственной необходимостью» (Staatsräson).

«Германия должна проявлять большую сдержанность, чем любая другая страна в мире, публично давая советы Израилю, — отметил Мерц. — Но когда границы пересечены, когда международное гуманитарное право действительно нарушается, немецкий канцлер тоже должен что-то сказать об этом».

Канцлер планирует обсудить израильское наступление в запланированном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху на этой неделе. «У нас есть большой интерес в том, чтобы оставаться на стороне Израиля, но израильское правительство не должно делать то, что его лучшие друзья больше не готовы принять», — предупредил он.

В Германии растут споры о военной поддержке Израиля. Депутаты от социал-демократов призывают прекратить экспорт оружия. «Немецкое оружие не должно использоваться для распространения гуманитарных катастроф и нарушения международного права», — заявил Адис Ахметович в интервью журналу Stern.

Уполномоченный правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн призвал к «более честному обсуждению» интерпретации Staatsräson. «Мы должны сделать все возможное для сохранения безопасности Израиля, но должны также понимать, что это не оправдание для всего», — заявил он Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее Великобритания, Франция и Канада осудили «недопустимую» гуманитарную ситуацию в Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой на западных лидеров, обвинив их в поддержке ХАМАС.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с октября 2023 года в результате израильского вторжения в сектор погибли не менее 53,939 палестинцев, при этом общее число пострадавших достигло 122,797.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления в Газе. Израиль также сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН.