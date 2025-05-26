ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Мерц нарушил табу на критику Израиля
Канцлер Германии жестко осудил операцию в Газе, отступив от традиционной безоговорочной поддержки Израиля
Мерц нарушил табу на критику Израиля
Фридрих Мерц / Reuters
16 часов назад

Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг резкой критике израильское вторжение в сектор Газа, используя непривычно жесткие формулировки для немецкого лидера. Заявления прозвучали на фоне новой военной операции Израиля и 11-недельной блокады гуманитарной помощи.

«Откровенно говоря, я больше не понимаю, какова цель израильской армии в секторе Газа, — заявил Мерц в интервью общественному телевидению. — Причинять вред гражданскому населению в такой степени, как это все чаще происходило в последние дни, больше нельзя оправдывать борьбой с ХАМАС».

Критика особенно примечательна, поскольку Германия является одним из ближайших европейских союзников Израиля. Немецкие лидеры из-за нацистского прошлого считают безопасность Израиля «государственной необходимостью» (Staatsräson).

«Германия должна проявлять большую сдержанность, чем любая другая страна в мире, публично давая советы Израилю, — отметил Мерц. — Но когда границы пересечены, когда международное гуманитарное право действительно нарушается, немецкий канцлер тоже должен что-то сказать об этом».

Канцлер планирует обсудить израильское наступление в запланированном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху на этой неделе. «У нас есть большой интерес в том, чтобы оставаться на стороне Израиля, но израильское правительство не должно делать то, что его лучшие друзья больше не готовы принять», — предупредил он.

В Германии растут споры о военной поддержке Израиля. Депутаты от социал-демократов призывают прекратить экспорт оружия. «Немецкое оружие не должно использоваться для распространения гуманитарных катастроф и нарушения международного права», — заявил Адис Ахметович в интервью журналу Stern.

Уполномоченный правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн призвал к «более честному обсуждению» интерпретации Staatsräson. «Мы должны сделать все возможное для сохранения безопасности Израиля, но должны также понимать, что это не оправдание для всего», — заявил он Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее Великобритания, Франция и Канада осудили «недопустимую» гуманитарную ситуацию в Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой на западных лидеров, обвинив их в поддержке ХАМАС.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с октября 2023 года в результате израильского вторжения в сектор погибли не менее 53,939 палестинцев, при этом общее число пострадавших достигло 122,797.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления в Газе. Израиль также сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН.

Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us