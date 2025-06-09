Москва может отказаться от одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, действие моратория, введенного после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), «подходит к своему логическому завершению».

«Проявленная Россией сдержанность не была оценена США и их союзниками», — заявил Рябков. Он добавил, что Москва «вынуждена реагировать» на «весьма чувствительные ракетные угрозы».

Ракеты с дальностью от 500 до 5500 км были уничтожены в рамках соглашения между СССР и США в конце 1980-х годов. Однако в 2019 году США вышли из договора, обвинив Россию в нарушении его положений. После этого Россия объявила о введении одностороннего моратория, заявив, что не будет размещать такие ракеты, пока этого не сделают Соединенные Штаты.

Сейчас в Вашингтоне и Европе, по словам Рябкова, активно обсуждают возможность поставок Украине дальнобойных ракет для ударов по территории России. Это, по мнению Москвы, меняет баланс угроз и требует жесткого ответа.

«ЕС и НАТО неустанно настраивают Киев на продолжение боевых действий, накачивают его оружием, техникой и обещаниями большего», — подчеркнул Рябков.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что США «под надуманным предлогом» вышли из ДРСМД и объявили о разработке новых систем. Летом 2023 года он поручил возобновить производство ракет средней и меньшей дальности.

«Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решение о том, где, если это потребуется для обеспечения нашей безопасности, их размещать», — заявил Путин.

Американские власти уже давно утверждают, что Россия располагает ракетами, нарушающими прежние ограничения. В частности, речь идет о ракете 9М729 комплекса «Искандер», которую, по оценке США, можно оснастить ядерной боеголовкой. При размещении в Калининграде радиус ее поражения якобы охватывает значительную часть Европы.