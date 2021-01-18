Головинский суд Москвы приговорил аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова к шести годам колонии общего режима за поджог офиса партии «Единая Россия» (ЕР) в Подмосковье в январе 2018 года, сообщает ТАСС.

«Признать Мифтахова Азата Фанисовича виновным в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия, и назначить ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – озвучил вынесенный приговор судья. Двое других фигурантов дела – Елена Горбань и Андрей Ейкин – получили четыре и два года условно соответственно.

Как ожидается, защита оспорит приговор. Аспирант был арестован в феврале 2019 года. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). В ноябре 2020 года суд продлил Мифтахову арест до 4 марта.

Мифтахов отрицал вину и утверждал, что дело «сфабриковано из-за политических взглядов». По словам адвоката обвиняемого Светланы Сидоркиной, Елена Горбань и Андрей Ейкин также заявляли, что молодой человек к поджогу не причастен, а Ейкин и вовсе утверждал, что они с Мифтаховым не были знакомы. Обвинения против Мифтахова построены на показаниях двух засекреченных свидетелей, один из которых уже мертв. Первый сообщил следствию, что видел момент броска дымовой шашки. Второй говорил, что математик был членом анархистской организации «Народная самооборона».

При задержании аспирант и еще один активист оказали сопротивление сотруднику полиции, распылив ему в лицо перцовый газ. Оба полностью признали свою вину в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ), Мифтахов публично извинился перед потерпевшим и добровольно возместил причиненный ущерб. Подсудимым были назначены штрафы в размере 45 тыс. рублей каждому.

Прокуратура ранее запрашивала для Мифтахова шесть лет колонии, а для Горбань и Ейкина – четыре и два года лишения свободы условно с испытательными сроками на пять лет и три года соответственно.

В феврале 2019 года Азата Мифтахова также задерживали по другому делу – об изготовлении взрывчатки, но освободили без предъявления обвинения. По его словам, во время этого задержания силовики применяли физическую силу и нанесли травму шуруповертом.