Госсекретарь США Майк Помпео обнародовал информацию, которая подтверждает предположения о том, что источником пандемии коронавируса являются лаборатории Китая. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на его письменное заявление, адресованное инспекторам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Власти США сегодня сообщают новую информацию о деятельности внутри государственных лабораторий Китая в 2019 году», – говорится в документе.

Помпео отметил, что у Соединенных Штатов есть основания полагать, что еще летом 2019 года, когда о COVID-19 еще ничего не было известно, заболели несколько исследователей в Уханьском институте вирусологии. Первый официальный случай был зарегистрирован в ноябре 2019 года.

Также госсекретарь заявил, что с 2016 года в Уханьском институте изучали коронавирус летучих мышей RaTG13, который более чем на 96% идентичен COVID-19, при этом лаборатория не отчиталась о возможных «экспериментах по повышению заразности или летальности» вируса. «Несмотря на то, что Уханьский институт вирусологии представляется как гражданский, он сотрудничал в публикациях и секретных проектах с военными Китая», – сказано в заявлении.

Глава Госдепа повторно отметил, что пандемии можно было избежать, а также раскритиковал Китай за то, что тот не принял оперативные меры, подчеркнув, что «любая ответственная страна пригласила бы мировых экспертов в области здравоохранения в Ухань в течение нескольких дней после вспышки». В заключение Майк Помпео призвал китайское правительство обеспечить доступ ко всем объектам, очевидцам и данным экспертам ВОЗ.

В мае 2020 года Помпео заявлял, что США имеют «огромное доказательство» того, что новый коронавирус возник в лаборатории в Ухане. В конце прошлого года Associated Press опубликовало материал о том, что власти Китая могут причислить все исследования о коронавирусе к гостайне. Ранее КНР несколько месяцев отказывалась выдавать визы делегации ВОЗ, которой после скандала все же удалось приехать в Ухань для выяснения обстоятельств возникновения COVID-19.