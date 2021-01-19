Сайт социальной сети Parler, популярной среди американских ультраправых активистов, частично возобновил работу после перехода на хостинг, принадлежащий российской компании DDoS-Guard, пишет Reuters. Эта же компания обслуживает Министерство обороны РФ, радиостанцию «Эхо Москвы» и газету «Аргументы и факты».

DDos-Guard принадлежит двум гражданам России – Евгению Марченко и Дмитрию Сабитову. Компания предлагает различный спектр интернет-услуг, включая защиту от распределенных DoS-атак типа «отказ в обслуживании». Представители DDos-Guard подтвердили, что Parler является их клиентом, но отрицают факт предоставления хостинга: «Мы не вправе сообщать, какие именно услуги предоставляются клиентам в независимости от их направленности или аудитории».

«На данный момент Parler не нарушает правила использования DDoS-Guard и, насколько нам известно, действующее законодательство США», – заявили в российской компании и отметили, что сотрудничество продолжится и впредь.

«DDos-Guard – провайдер безопасности. И единственная политика, которая нам близка, – политика сетевого нейтралитета», подчеркнули представители. За сотрудничество со скандальной соцсетью компанию лишили контрактов в США, однако формальным поводом указано предоставление одного из обслуживаемых DDos-Guard доменов сайту, связанному с движением ХАМАС.

Работа сайта Parler была приостановлена после того, как магазины Amazon Inc, а также Apple и Google отказались от сотрудничества после событий 6 января 2021 года, когда сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Основанием послужило размещение на платформе призывов к насилию и видео, одобряющих действия ультраправых. В ответ соцсеть подала в суд на корпорацию Amazon.

18 января официальный веб-сайт соцсети снова стал доступен, но не полностью: пока пользователи могут видеть только предупреждение о «технических неполадках», над которыми компания «активно работает», а также обращение CEO Джона Матце, в котором говорится, что «несмотря на угрозы и преследования, ни один сотрудник Parler не уволился».

Если сайт будет полностью восстановлен, пользователи Parler, число которых перевалило за 12 миллионов, смогут видеть контент и оставлять комментарии. Однако большая часть юзеров предпочитает использовать мобильные приложения, которые по-прежнему запрещены в официальных магазинах Apple и Google.