ТУРЦИЯ
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Стамбульский аэропорт стал лидером по пассажиропотоку в Европе
Крупнейшая воздушная гавань Турции в 2020 году обслужила 23,4 миллиона пассажиров
Стамбульский аэропорт стал лидером по пассажиропотоку в Европе
Фото: AA / Others
20 января 2021 г.

Крупнейшая воздушная гавань Турции – Стамбульский аэропорт – по итогам 2020 года заняла первое место по пассажиропотоку в Европе.

По причине пандемии коронавируса и ограничения коммуникаций в объеме пассажиропотока аэропортов в мировом масштабе наблюдался серьезный спад. Тем не менее, по пассажиропотоку Стамбульский аэропорт с 23,4 млн пассажиров стал лидером среди европейских аэропортов.

За ним следуют лондонский аэропорт Хитроу и парижский Шарль де Голль – по 22,1 млн пассажиров каждый. Четвертое место занял амстердамский Схипхол (20,9 млн пассажиров), на пятом месте – Франкфуртский аэропорт, который обслужил в прошлом году 18,8 млн пассажиров.

Стамбульский аэропорт стал первым в мире, получившим сертификат аккредитации аэропортов в области здравоохранения (Airport Health Accrediation). Сертификат был выдан в рамках программы, запущенной 24 июля 2020 года Международным советом аэропортов (ACI).

ИСТОЧНИК:AA
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