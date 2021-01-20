Крупнейшая воздушная гавань Турции – Стамбульский аэропорт – по итогам 2020 года заняла первое место по пассажиропотоку в Европе.

По причине пандемии коронавируса и ограничения коммуникаций в объеме пассажиропотока аэропортов в мировом масштабе наблюдался серьезный спад. Тем не менее, по пассажиропотоку Стамбульский аэропорт с 23,4 млн пассажиров стал лидером среди европейских аэропортов.

За ним следуют лондонский аэропорт Хитроу и парижский Шарль де Голль – по 22,1 млн пассажиров каждый. Четвертое место занял амстердамский Схипхол (20,9 млн пассажиров), на пятом месте – Франкфуртский аэропорт, который обслужил в прошлом году 18,8 млн пассажиров.

Стамбульский аэропорт стал первым в мире, получившим сертификат аккредитации аэропортов в области здравоохранения (Airport Health Accrediation). Сертификат был выдан в рамках программы, запущенной 24 июля 2020 года Международным советом аэропортов (ACI).