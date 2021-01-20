В Санкт-Петербургский государственный университет поступило письмо городской прокуратуры о необходимости принятия незамедлительных мер по устранению выявленных нарушений при установке бюста Ахмета-Заки Валиди Тугана, пишет «Фонтанка».

Как следует из представления прокуратуры, выдержки из которого 19 января обнародовал СПбГУ, биография востоковеда и лидера башкирского национально-освободительного движения такова, что его памятнику не место в учебном заведении. Согласно документу, Валиди сотрудничал с гитлеровцами.

«Размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что согласно российскому законодательству является уголовным преступлением, а также Музея Ахмета-Заки на территории университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым», – указывается в представлении.

Памятник Ахмету-Заки Валиди Тогану был торжественно открыт во дворе филологического факультета петербургского вуза в июне 2008 года. «Это был дар Башкирии университету, где, как известно, есть знаковый Восточный факультет, на котором исторически существует тюркское направление», – отмечает издание.

При этом обращения относительно установки в СПбГУ бюста Валиди в адрес руководства университета поступали с начала 2000-х годов.

В Башкортостане известный ученый и политический деятель в камне высечен в Ишимбае и Сибае, а на здании Национальной республиканской библиотеки в Уфе, носящей его имя, висит мемориальная доска. В память Ахмет-Заки проводятся «Валидовские чтения», его дом-сруб в селе Кузяново – филиал Национального музея республики. «Да и вообще после национальной гордости башкир – батыра Салавата Юлаева – этот историк фактически второй по значению в тех местах», – подчеркивает «Фонтанка».

Ахмет-Заки Валиди Тоган – выдающийся политический и общественный деятель, ученый-тюрколог, стоявший у истоков создания Башкирской Автономной Советской республики и ее первый руководитель. Он родился 10 декабря 1890 года в Петровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии в семье муллы и стал одной из самых ярких фигур в национальном движении первой половины ХХ века.

На Первом Всероссийском мусульманском съезде в мае 1917 года Валиди избрали во Всероссийский мусульманский совет. Одновременно он также стал членом Учредительного собрания от башкир-федералистов Уфимской губернии. После этого Валиди вошел в башкирское правительство, возглавил военный отдел, командовал башкирскими войсками, был военным министром Временного правительства провозглашенного 29 ноября 1917 года независимого Башкортостана.

В 1925 году ученый переехал в Турцию и стал преподавателем тюркской истории Стамбульского университета. После этого три года продолжал свое образование в Вене, читал лекции в Боннском университете и в Геттингене. В мае 1939 года по приглашению министра просвещения вернулся в Турцию, а через год в Каире был издан его труд об истории Туркестана.

В мае 1944 года Валиди арестовали по обвинению в «пантюркской деятельности против Советов на территории Турции» и приговорили к десяти годам тюремного заключения, но после 17 месяцев он был освобожден. В 1953 году Ахмет-Заки основал Институт исламских исследований, который возглавлял до самой смерти.

В 2010 году глава Управления ФСБ по Башкортостану Виктор Палагин заявлял, что «прямого участия в действиях фашистов со стороны тюрколога [Валиди] мы не подтверждаем».

Ранее в Петербурге уже убрали знак финскому маршалу Карлу Маннергейму и доску лидеру Белого движения в Гражданской войне в России адмиралу Александру Колчаку.