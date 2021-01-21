ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Тимати купил долю в стриминг-сервисе за миллион долларов
После ухода из корпорации Black Star Тимати продолжил бизнес-экспансию: рэпер приобрел долю в платформе для онлайн-шопинга Stream Sale
Тимати купил долю в стриминг-сервисе за миллион долларов
Фото: Reuters / Reuters
21 января 2021 г.

Популярный рэп-исполнитель и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) решил изменить направление своей деятельности и вместо продюсирования молодых талантов обратил свое внимание на стриминговые сервисы. По данным Telegram-канала MASH!, Юнусов приобрел долю в платформе для шопинга Stream Sale.

«Тимати купил 25 % проекта компании», – говорится в сообщении Telegram-канала. Инвестиции рэпера в старт-ап составили один миллион долларов.

Стриминг-платформа Stream Sale предназначена для нового типа онлайн-шопинга, где покупатели задают в чате сервиса вопросы, а операторы помогают им совершать покупки. Создатели приложения предполагают, что их продукт сможет стать достойным конкурентам таким известным маркетплейсам, как Ozon, Wildberries и «Авито». 17 брендов уже разместили свои товары на Stream Sale.

В конце июля Тимати заявил, что покидает музыкальный лейбл Black Star, который он основал вместе с Павлом Курьяновым (Пашу) и Вальтером Чассемом. За 14 лет существования Black Star стала бизнес-империей с профилем от производства (от бургеров до одежды) до оказания услуг (фитнес, мойка машин, барбершопы, тату-салоны).

«Ребята хотят быть «Гуглом» (Google), «Верджином» (Virgin), «Амазоном» (Amazon), а мне скорее ближе концепция Илона Маска», – обосновал он свое решение об уходе. После разрыва с Black Star Юнусову достались права на его песни, сеть барбер-шопов, фитнес-клубов, тату-мастерских, барбершопов и салонов красоты, а также доли в бургерных и автомойках.

Отец Тимати Ильдар Юнусов – крупный бизнесмен, глава инвестиционной компании Stratus Trade and Finance.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us