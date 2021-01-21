Популярный рэп-исполнитель и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) решил изменить направление своей деятельности и вместо продюсирования молодых талантов обратил свое внимание на стриминговые сервисы. По данным Telegram-канала MASH!, Юнусов приобрел долю в платформе для шопинга Stream Sale.

«Тимати купил 25 % проекта компании», – говорится в сообщении Telegram-канала. Инвестиции рэпера в старт-ап составили один миллион долларов.

Стриминг-платформа Stream Sale предназначена для нового типа онлайн-шопинга, где покупатели задают в чате сервиса вопросы, а операторы помогают им совершать покупки. Создатели приложения предполагают, что их продукт сможет стать достойным конкурентам таким известным маркетплейсам, как Ozon, Wildberries и «Авито». 17 брендов уже разместили свои товары на Stream Sale.

В конце июля Тимати заявил, что покидает музыкальный лейбл Black Star, который он основал вместе с Павлом Курьяновым (Пашу) и Вальтером Чассемом. За 14 лет существования Black Star стала бизнес-империей с профилем от производства (от бургеров до одежды) до оказания услуг (фитнес, мойка машин, барбершопы, тату-салоны).

«Ребята хотят быть «Гуглом» (Google), «Верджином» (Virgin), «Амазоном» (Amazon), а мне скорее ближе концепция Илона Маска», – обосновал он свое решение об уходе. После разрыва с Black Star Юнусову достались права на его песни, сеть барбер-шопов, фитнес-клубов, тату-мастерских, барбершопов и салонов красоты, а также доли в бургерных и автомойках.

Отец Тимати Ильдар Юнусов – крупный бизнесмен, глава инвестиционной компании Stratus Trade and Finance.