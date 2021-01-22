Мэр французского города Монманьи Патрик Флоке выразил возмущение правительственной кампанией против «исламистского сепаратизма» после того, как МВД закрыло местную мечеть «за пропаганду радикальных взглядов». Об этом пишет агентство Anadolu.

Флоке «осудил некомпетентность правительства», закрывшего культовое сооружение: по его словам, работа мечети последние пять лет не вызвала каких-либо нареканий. «Никогда не было и речи о закрытии этой мечети из-за этого», – заявил он французской газете Le Parisien.

«Это мечеть, о которой никогда не говорили. Пять лет назад другая молельня была закрыта по требованию префектуры из-за нескольких замечаний. Но тот инцидент не имеет никакого отношения к нынешней мечети», - сказал Флоке.

Мечеть Монманьи входит в число девяти мусульманских культовых сооружений, закрытых МВД Франции. По данным ежедневной газеты Le Figaro, среди причин закрытия мечетей были несоблюдение стандартов безопасности, якобы распространение радикальных взглядов и пропаганда сепаратизма. Около 89 других мечетей находятся под наблюдением правоохранительных органов.

Кампания министерства, одобренная президентом Франции, вызывает ожесточенную критику по всему миру как среди высших политических деятелей, так и различных объединений. Более 36 неправительственных и религиозных организаций из 13 стран подали формальную жалобу в Совет по правам человека ООН (OHCHR): в обнажении они указали на усиление исламофобии и дискриминации мусульман в Пятой республике.

В ООН были переданы доказательства «многочисленных нарушений прав человека, которые должны защищаться законами, ратифицированными Парижем». В жалобе приводятся показания конкретных людей, пострадавших от исламофобских действий, и подчеркивается, что эти действия унижают достоинство мусульман и нарушают их основные права.

В качестве примеров указаны «противозаконные и насильственные» рейды по домам мусульман и исламским организациям, размытые планы президента Эммануэля Макрона по борьбе с «исламистским сепаратизмом», запрет на ношение хиджаба в школах и никаба в общественных местах, а также другие решения французского правительства.

НПО требуют прекратить разворачивающуюся исламофобскую политику французского государства, отменить законопроект «О борьбе с исламским сепаратизмом» и устранить дискриминацию и религиозную нетерпимость.