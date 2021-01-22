ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Молдовы назначила секратерем Совбеза правозащитницу
У нового советника президента и секретаря Высшего совета безопасности республики Анны Ревенко нет серьезного опыта работы в силовых структурах, но политологи считают, что такой выбор не случаен
Президент Молдовы назначила секратерем Совбеза правозащитницу
Фото: Ziarul de Garda / Others
22 января 2021 г.

Президент Республики Молдова Майя Санду подписала указ о назначении Анны Ревенко своим советником в области нацобороны и безопасности, а также секретарем Высшего совета безопасности. Об этом сообщает Ziarul de Garda.

Ревенко является основателем и исполнительным директором общественной организации La Strada, занимающейся защитой женщин и детей. Ранее она занимала должность директора Центра по борьбе с торговлей людьми при МВД и проработала там с 2012 по 2015 год.

Решение президента поставить во главе Совбеза человека, который в МВД работал на «гуманитарной» должности, встретило непонимание среди экспертов. Впрочем, есть и другие мнения: ряд аналитиков считают, что назначение имеет свою логику – Ревенко не взаимодействовала с предыдущими властями, поэтому легче обучить ее, чем взаимодействовать с кем-то, кто работал в команде Игоря Додона.

По данным СМИ, новый советник президента в 2002–2003 годах получила степень магистра в области управления некоммерческими организациями и стажировалась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ревенко владеет румынским, русским и английским языками.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us