Президент Республики Молдова Майя Санду подписала указ о назначении Анны Ревенко своим советником в области нацобороны и безопасности, а также секретарем Высшего совета безопасности. Об этом сообщает Ziarul de Garda.

Ревенко является основателем и исполнительным директором общественной организации La Strada, занимающейся защитой женщин и детей. Ранее она занимала должность директора Центра по борьбе с торговлей людьми при МВД и проработала там с 2012 по 2015 год.

Решение президента поставить во главе Совбеза человека, который в МВД работал на «гуманитарной» должности, встретило непонимание среди экспертов. Впрочем, есть и другие мнения: ряд аналитиков считают, что назначение имеет свою логику – Ревенко не взаимодействовала с предыдущими властями, поэтому легче обучить ее, чем взаимодействовать с кем-то, кто работал в команде Игоря Додона.

По данным СМИ, новый советник президента в 2002–2003 годах получила степень магистра в области управления некоммерческими организациями и стажировалась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ревенко владеет румынским, русским и английским языками.