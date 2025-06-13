Израиль нанес удары по Ирану, сообщили два американских официальных лица агентству Reuters. США заявили, что не участвовали в операции и не оказывали помощь.

В разных районах Тегерана слышны множественные взрывы, передает иранское государственное телевидение. Система ПВО Ирана приведена в состояние полной боевой готовности.

Израильские военно-воздушные силы провели рейд в районе Тегерана, где проживают высокопоставленные командиры Революционной гвардии Ирана, сообщило израильское армейское радио. Армия Израиля заявила, что атакует десятки военных объектов в Иране.

По всему Израилю объявлено чрезвычайное положение, передает официальное израильское радио. Воздушное пространство страны закрыто, все рейсы перенаправлены в другие государства.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац официально объявил о нанесении ударов по Ирану.

Финансовые рынки отреагировали резким падением — фьючерсы на американские акции упали более чем на 1%, цены на нефть подскочили, а цены на казначейские облигации США выросли.

«Трейдеры ищут защиту, поскольку поступают сообщения об ударе по Ирану, но подробности о масштабах и размахе атаки остаются ограниченными, а движения рынков пока относительно умеренными», — заявил Карл Скамотта, главный рыночный стратег Corpay в Торонто.

«Геополитическая эскалация добавляет еще один уровень неопределенности в условиях и без того хрупких настроений. Ключевой вопрос сейчас — является ли это кратковременной вспышкой или началом более широкой региональной эскалации. Если ситуация быстро деэскалируется, рынки могут скорректировать часть первоначальных движений. Но если напряженность возрастет — особенно при любой угрозе нефтяным маршрутам — осторожные настроения могут сохраниться, поддерживая повышенное давление на нефть и защитные активы», — отметила Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo в Сингапуре.