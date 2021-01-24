Реакция Кремля

Многие будут говорить о том, что на несогласованные акции в России вышло много людей, но это не так – если сопоставить это количество с числом тех, кто голосует за Владимира Путина, все становится понятно, заявил 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И много людей голосовали за поправки в Конституцию. Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России», – сказал спикер Кремля на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но «категорически против участия в незаконных акциях». Также представитель Кремля указал на вроде как ошибки в сообщениях о «дворце» под Геленджиком, который приписывают президенту РФ Владимиру Путину.

«Там все что-то является, очевидно, ошибками при переводе с английского. Тоже, кстати, вопрос, исходный материал наверняка был на английском? Откуда, почему на английском?» – сказал Песков в интервью, говоря о таких помещениях объекта, как «аквадискотека» и «комната грязи».

Он снова повторил, что в Кремле давно знали о «готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках» на президента, «все они имеют целью раскачку ситуации». Он добавил, что каждый, кто смотрит эти материалы, должен «включить голову» и каждый раз спрашивать себя: «А при чем здесь Путин?».

Песков допустил, что существование такого объекта возможно, но у него другие собственники: «Хорошо, наверное, есть такой дворец, в Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект», – продолжил Песков. По его словам, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, «вольны владеть любыми объектами», но президент тут ни при чем.

Также спикер Кремля не оставил без внимания публикации посольства США в России об акциях 23 января: он назвал их косвенным вмешательством во внутренние дела РФ, а также посоветовал американским визави «примерять на себя эту ситуацию»: если бы российское посольство поступило так во время беспорядков в Штатах, это вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне.

«Конечно, это некорректные публикации. И, конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций», – заявил Песков в интервью на телеканале «Россия 1».

«Если бы наше посольство определенным образом таким же поступило, когда беспорядки были в Соединенных Штатах, а они там продолжаются, то, наверное, это вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне. Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию», – заключил представитель Кремля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипломаты США будут вызваны в ведомство в связи с публикациями.

Реакция Федерального собрания и ОП

Экстренно изменять законодательство после прошедших в городах России несанкционированных акций не нужно, однако сделать анализ и выводы стоит, заметил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов.

Ранее глава думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев заявил о начале «работы по выявлению тех, кто стоит за призывами к участию россиян в несогласованных акциях протеста 23 января, распространяемыми в соцсетях».

«Американская компания Twitter спокойно заблокировала действующего еще на тот момент президента США и его сторонников, сочтя, что они призывали к массовым беспорядкам», – указал Пискарев, отметив, что в случае с Россией такой контент «почему-то не блокируется и не удаляется».

Олег Нилов также выразил мнение, что эти акции поспособствуют распространению коронавируса, однако доказать возможную гибель людей в результате заражения инфекцией именно на этих мероприятиях будет трудно. 23 января департамент здравоохранения Москвы со ссылкой на приложение «Социальный мониторинг» отметил, что на акции на столичной Пушкинской площади побывали 19 человек с COVID-19.

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета России обладает заслуживающими доверия данными о причастности иностранных спецслужб к несанкционированным акциям в России, заявил глава комиссии Андрей Климов: «Мы располагаем заслуживающими доверия данными, что зарубежные спецслужбы были причастны к проведению несанкционированных акций в России», – заявил парламентарий.

По мнению Андрея Климова, на несанкционированных акциях «при помощи детей на самом деле реализовывались проекты, которые сочинялись далеко за пределами России и которые ничего общего со стабильным развитием нашего государства не имеют».

Ответные действия правоохранительных органов на несогласованных акциях 23 января носили мягкий характер, заявил первый зампред Комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов. «Понятно, что основной задачей было недопущение перерастания единичных провокаций в массовые драки», – рассказал Кирьянов. При этом, по словам общественника, есть некоторое количество пострадавших с обеих сторон: «Но все-таки не критично, исходя из масштабов ситуации».

В свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предупредил, что будет сделан публичный отчет о «фейках» – якобы пострадавших на несогласованных акциях граждан от рук силовиков.