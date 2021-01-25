Парламент Таджикистана единогласно одобрил законопроект «О воинской службе и воинских обязанностях», который внес министр обороны страны Шерали Мирзо, сообщает Asia-Plus. Согласно новым правилам, можно будет получить военный билет, пройдя месяц службы в резерве и внеся определенную сумму денег. Сумма и порядок оплаты еще не установлены.

Срок обычной службы в армии – 2 года.

Авторы законопроекта считают, что новая норма поможет увеличить число резервистов – каждый год на службу в армию идут около 10 процентов мужчин, достигших призывного возраста. Причина этому – коррупция со стороны родителей, «уберегающих» своих чад от службы, отмечают чиновники.

«Общеизвестно, что определенная часть молодых людей в нашей стране поступала в вузы, чтобы избежать службы в армии, но впредь совершение такого маневра отпадает, так как они все равно после окончания учебы будут призваны в армию», – заявил начальник пресс-центра Минобороны республики, полковник Фаридун Махмадализода. Впредь в Таджикистане все выпускники вузов будут призваны в ряды Вооруженных сил, если им на момент окончания вуза не исполнилось 27 лет.

Поправки также предполагают, что выпускники вузов с военными кафедрами получат звание офицера запаса после года армейской службы. Ранее они получали звания после 40-дневных курсов.

Помимо этого, президент республики Эмомали Рахмон предложил ряд поправок, согласно которым на работу в судебную систему, прокуратуру, органы по борьбе с коррупцией и исполнения наказаний теперь будут принимать только граждан, прошедших военную службу. Предложение было поддержано депутатами нижней палаты.