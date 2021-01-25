Росреестр скрыл из своей информационной системы данные о недвижимости главы МВД России Владимира Колокольцева, его заместителя Игоря Зубова и официального представителя ведомства Ирины Волк, пишут «Важные истории».

По данным расследователей издания, министр Колокольцев и его семья владеют:

1) гаражом на 17 кв. м и примерно таким же по площади земельным участком в Люберцах;

2) домом и участком в деревне Шевелкино недалеко от подмосковной Балашихи. Судя по архиву ЕГРН, отмечают «Важные истории», эту землю Колокольцев приобрел в 2000 году;

3) участком площадью больше 100 соток в элитном поселке Заречье в Одинцовском районе. В кадастровой карте и в Росреестре, согласно выводам расследователей, он сейчас скрыт. В списке замаскированной под «Российскую Федерацию» недвижимости настоящим собственником этого участка указан сын министра МВД Александр Колокольцев.

Замминистру Зубову, согласно данным расследования, принадлежит земля стоимостью около 1,4 млн рублей в поселке Вербилки Талдомского района Московской области. Ее Игорь Зубов в 2011 году получил в подарок от отца. Теперь эта недвижимость на кадастровой карте скрыта и не видна в Росреестре. Смежный с нею участок, согласно выписке, принадлежал сыну замминистра Денису, а теперь, предположительно, его внуку, замечают «Важные истории».

Участок площадью 70 соток в коттеджном поселке «Ландшафт» в подмосковной Жуковке, согласно выводам расследователей, тоже может принадлежать Зубову. Участок, судя по оказавшемуся в распоряжении издания архиву ЕГРН, он приобрел в 2002 году. На участке стоят два дома: площадью более 1300 и 200 кв. м. Официально данных об их владельцах в информационной системе Росреестра «Важным историям» обнаружить не удалось, а в выписках на дома их владельцем, по информации издания, указана «Российская Федерация». Кадастровую стоимость участка и домов в Жуковке «Важные истории» оценивают более чем в 120 млн рублей.

В список засекреченных владельцев недвижимости попала также официальный представитель МВД Ирина Волк, в 2020 году получившая звание генерал-майора.

Ей, судя по оказавшейся в распоряжении издания базе, принадлежит участок площадью 1200 кв. м в дачном поселке «Белые росы» под Можайском. По данным сервиса Rosreester.net, информация по нему обновилась в июне 2020 года. Согласно архивным данным ЕГРН, раньше владельцем участка был отец Ирины Волк.

О схемах, которые позволяют Росреестру скрывать из своей информационной системы сведения о недвижимости высокопоставленных российских чиновников и глав госкомпаний, часто рассказывает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Ранее из этой системы уже были скрыты данные о недвижимости руководства ФСБ и Минобороны, а также данные о домах премьер-министра Михаила Мишустина и главы «Роснефти» Игоря Сечина, отмечают «Открытые медиа». Также Росреестр вносил изменения в информацию о владельцах недвижимости. Например, имена сыновей бывшего генпрокурора России Юрия Чайки превратились в документах в аббревиатуры ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 (вместо Артема и Игоря).