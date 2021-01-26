В Германии выпустили «Базовую Библию» (BasisBibel), адаптированную для поколения Z, родившегося в XXI веке, сообщает Deutsche Welle. Над новой версией Священного Писания для молодежи почти семь лет работали более 1100 специалистов, в том числе 45 иллюстраторов Marvel, а также ученые и переводчики с иврита и греческого.

Цель проекта – пробудить интерес подростков к изучению религии и популяризировать классические библейские тексты, сделав их более доступными для людей, привыкших к общению в мессенджерах и коротким постам в соцсетях. Предложения в BasisBibel состоят максимум из 16 слов.

«Самым сложным моментом в подготовке «Базовой Библии» было найти стиль – с короткими предложениями, небольшим количеством придаточных предложений и с такими понятиями, которые будут понятны современному читателю», – объяснил генеральный секретарь Немецкого библейского общества Кристоф Резель.

«Как появился на Свет Сын Божий? Мария и Иосиф еще никогда не спали друг с другом. И тут выяснилось, что Мария ждет ребенка. Иосиф был опечален, потому что еще не знал, что этот Ребенок от Бога. Иосиф был опечален, но не хотел опозорить Марию и решил расстаться с ней...», – приводится отрывок из книги. В ней также есть сноски к географическим названиям, значениям даров волхвов и другим терминам, которые зумеры могут не знать.

«Базовая Библия» доступна и в электронном формате – для тех, кто предпочитает планшеты и смартфоны бумажному изданию. Несмотря на то, что текст Писания сократили на 15%, в печатной версии почти две тысячи страниц. Стоимость молодежной Библии – от 25 до 148 евро.