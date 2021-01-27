Госдума 27 января ратифицировала продление Россией договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) с США еще на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Документ был единогласно поддержан на заседании Комитета по международным делам всеми фракциями нижней палаты парламента.

В законопроекте отмечается, что исполнение договора будет способствовать процессу ядерного разоружения, «в том числе позволит придать ему в перспективе многосторонний характер». Позже стало известно, что законопроект также ратифицирован Советом Федерации по рекомендации профильных комитетов.

Накануне президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о ратификации Соглашения о продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

ДСНВ был подписан в 2010-м президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Согласно документу, Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. Администрация экс-президента Дональда Трампа уклонялась от прояснения судьбы соглашения. В то же время избранный президент страны Джо Байден заявил после вступления в должность, что продление ДСНВ является одним из его приоритетов.

Выигранное в результате пролонгации договора время может быть использовано для комплексных переговоров между Москвой и Вашингтоном с «обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность».

Как заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, будущие договоренности с США по контролю над вооружениями будут заключаться только на паритетной основе. «Какие-либо односторонние уступки с российской стороны исключены», – сказал Рябков, представляя законопроект в Госдуме, по сути, имея в виду, что Россия и США договорились о продлении ДСНВ на условиях Москвы.

По его словам, Россия, соглашаясь на продление договора, исходит из того, что США скрытно не развертывали пусковые установки за пределами своей страны. Дипломат подчеркнул, что стороны регулярно проводили взаимные инспекции. Теперь же Москва и Вашингтон обменялись нотами, в которых подтверждают выполнение ратификационных процедур.

В дальнейшем стороны продолжат обсуждать другие виды вооружения, в частности, гиперзвуковые системы. Так, в случае ратификации и продления договора его условия будут распространяться в том числе на российскую гиперзвуковую систему «Авангард», заявил Рябков. Однако его слова внесли сумятицу: по словам экспертов, Россия еще может развертывать дивизии, оснащенные системой «Авангард» без ограничений, так как Россия еще не достигла максимально допустимого по условиям договора количества носителей. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский также указал, что условия договора также распространяются на ракетный комплекс «Сармат».

В Москве не исключают досрочного выхода из ДСНВ в случае, если США будут предпринимать попытки подорвать безопасность России, однако сейчас говорить об этом рано, отметил Рябков.

Нынешний срок в пять лет российская сторона рассчитывает использовать для того, чтобы развернуть с США «углубленные, интенсивные переговоры о будущем контроля над вооружениями с целью выработки нового уравнения безопасности, которое охватывало бы все факторы, влияющие на поддержание международной безопасности, стратегической стабильности».