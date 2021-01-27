Профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев выразил мнение, что Холокост – это миф, и никакого массового уничтожения нацистами евреев «в том объеме просто не было». Ученый выступил с таким заявлением в рамках вебинара, организованного для учителей Ленобласти по теме «Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица», ознакомилась с записью «Газета.СПб».

На видео семинара на платформе Zoom Матвеев утверждает, что «еврей – это этнос», поэтому «никаких межнациональных явлений, противодействий и быть не могло». Далее он разбирает «миф об уничтожении 6 миллионов евреев в период Второй мировой войны», после чего на слайде появляется надпись: «Геноцид евреев в период 1938-1945 гг. был. Холокоста не было!»

По словам ученого, якобы не существует никаких архивных данных о том, что в концлагерях были убиты 6 миллионов человек. Он аргументировал ложность этого факта тем, что в Европе в годы Второй мировой войны проживало чуть более 5 миллионов человек. Как пояснил профессор, на территории концлагерей действительно были обнаружены печи для сжигания, но людей в них якобы не отправляли.

«Для того, чтобы сжечь труп, нужно было огромное количество топлива с одной стороны, и с другой – для того, чтобы сжечь, нужна печь с принудительным нагнетанием кислорода. Таких печей в Германии обнаружено не было. Поэтому на самом деле это еще один миф», – заявил Матвеев.

Он также утверждает, что нацисты использовали газ не для уничтожения, как это принято считать, а для «дезинфекции». «Мы как представители образования должны нести в массы правду. Вывод: Холокоста в том объеме просто не было. Думаю, каждый сможет донести до школьников эту идею», – добавил он.

В пресс-службе правительства Ленобласти назвали заявления Матвеева «частным мнением на тему Холокоста» и подчеркнули, что другие участники вебинара не согласились с этим, а его доклад не подвергался предварительной цензуре.

Ректор СПГЭУ Игорь Максимцев, со своей стороны, заявил, что сейчас идет проверка и Матвееву, возможно, грозит увольнение. «Комитет по этике университета будет рекомендовать [санкции]. Это его личная позиция, она никак не соответствует ни позиции университета, ни вообще всем тем ценностям человека, которые мы ставим во главу угла. Если это так, то я выступал бы за самые строгие вещи, вплоть до ухода из университета, потому что это искажение многих исторических фактов непозволительно педагогу и любому человеку», – отметил ректор.

Согласно данным Санкт-Петербургского государственного экономического университета, полковник в отставке, доцент Владимир Матвеев со стажем педагогической работы свыше 30 лет имеет ученые степени доктора технических наук, кандидата экономических наук и доктора философии. В вузе Матвеев преподает такие дисциплины, как внешняя политика стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество, международные конфликты в XXI веке.

Слово Холокост (Holocaust) происходит от древнегреческого holocaustosis, оно означает «всесожжение», «уничтожение огнем», «жертвоприношение». В научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению 6 миллионов евреев в 1933-1945 годах.