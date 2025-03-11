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Украина не вернется к старым границам
Киев должен будет уступить территории при любом мирном раскладе, заявил госсекретарь США
Украина не вернется к старым границам
Госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Джидде / Reuters
11 марта 2025 г.

Глава внешнеполитического ведомства США Марко Рубио заявил, что Украина должна пойти на территориальные уступки в рамках любого соглашения о завершении войны с Россией. Выступая перед журналистами на борту самолета в Джидду, где он встретится с высокопоставленными украинскими чиновниками, Рубио подчеркнул необходимость компромиссов с обеих сторон.

Его заявление прозвучало спустя 10 дней после напряженной встречи в Белом доме между президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, по итогам которой США заморозили военную помощь Киеву. Конфликт был вызван требованием Трампа предоставить Вашингтону доступ к украинским природным ресурсам в обмен на гарантии безопасности — предложение, которое Зеленский, по сообщениям, отверг.

Рубио подчеркнул: любое мирное соглашение потребует от Украины «сложных решений», так же как и от России. Он не стал раскрывать детали возможных переговоров, но дал понять, что ни одна из сторон не сможет добиться полного военного превосходства.

«Россияне не смогут захватить всю Украину, а Киеву будет крайне сложно в обозримом будущем вернуть границы 2014 года», — заявил Рубио. Он добавил, что будущие переговоры с Москвой должны прояснить, на какие уступки готова пойти Россия. Пока же Москва занимала категоричную позицию и отказывалась идти на уступки, настаивая, по сути, на капитуляции Киева и смене власти.

Ожидается, что на переговорах в Джидде не будет обсуждаться предложенная Трампом сделка, в рамках которой США получили бы экономический доступ к украинским энергоресурсам и редкоземельным металлам в обмен на долгосрочную поддержку. Трамп утверждает, что такой механизм мог бы стать неформальной гарантией безопасности, однако Киев не проявил заинтересованности.

Несмотря на сокращение объемов разведданных, в том числе спутниковой информации, Вашингтон продолжает предоставлять Киеву ключевые сведения о боевых действиях. Рубио также опроверг опасения, что доступ Украины к спутниковой системе Starlink Илона Маска может быть ограничен.


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