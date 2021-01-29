За два десятка лет Россия потратила огромные бюджетные средства на помощь дружественным режимам и политические проекты за рубежом. На всю эту деятельность ушло около 609 миллиардов долларов (около 46 триллионов рублей). На эти деньги можно было построить 15 тысяч новых больниц или положить на накопительный счет каждого взрослого гражданина РФ по 400 тысяч рублей, указывает в своих подсчетах «Новая газета».

Самые большие траты из геополитического пакета пришлись на поддержку лояльных Кремлю политических режимов. «Дружба» с ними обошлась РФ в 271 миллиард долларов. К примеру, Беларуси за 20 лет сотрудничества были выделены более 109 миллиардов долларов. Около 100 миллиардов из этой суммы – предоставленные Минску скидки на топливо. Еще 9 миллиардов были предоставлены режиму Александра Лукашенко в качестве госкредитов.

На втором месте по расходам оказалась Украина при Януковиче: на скидки, скрытые субсидии и госкредиты до 2014 года ушло свыше 100 миллиардов долларов в виде скидок на газ, о чем заявлял в 2014 году тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Эксперты не смогли подтвердить адекватность этих цифр из-за ограниченного доступа к данным.

Помимо этого, Москва ежегодно тратит бюджетные средства на поддержку непризнанных пророссийских республик: так называемых ДНР и ЛНР – Отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. По данным «Новой газеты», общий объем помощи за последние пять лет составил примерно 32 миллиарда долларов. В него входят пенсии жителям, бесплатная электроэнергия для предприятий и прочие расходы.

За пределами постсоветского пространства – от Южной Америки до Ближнего Востока – у Кремля тоже есть «друзья», получающие щедрую материальную помощь. Так, объем поддержки российским правительством властей Венесуэлы превысил 20 миллиардов долларов за последние 10 лет. Большую часть этой суммы – 17 миллиардов – отправила преемнику Уго Чавеса Николасу Мадуро «Роснефть».

Финансовая поддержка Сирии, по оценкам издания, могла обойтись России в 4,72 миллиарда долларов. На проведение боевых операций на стороне Башара Асада только с 2015 по 2018 год, по подсчетам аналитического центра партии «Яблоко», Россия израсходовала 3,2 миллиарда долларов, хотя эксперты полагают, что операция за тот период могла стоить в 1,5 раза дороже: в общую сумму не включены стоимость вылетов самолетов дальней авиации, переброска войск, обучение местных военных и др. На восстановление инфраструктуры Сирии в 2020 году было выделено около 1 миллиарда долларов в 2020 году. Еще 500 миллионов долларов с 2019 по 2023-й годы Москва должна вложить в модернизацию сирийского порта, где находится российская военно-морская база.

Самый часто используемый Россией способ поддержки лояльных режимов, отмечает «Новая газета», – это дотации на нефть и газ. Например, затраты на крупные энергетические проекты, созданные в угоду внешнеполитическим интересам, составили 224 миллиардов долларов.

Россия не только раздает щедрые субсидии на различные проекты, но и списывает прошлые долги. В списке государств с «прощенными» финансовыми обязательствами (на общую сумму в 116 миллиардов долларов) значатся страны Африки, которые безвозмездно получили 20 миллиардов, а рекордные 31,7 миллиарда долларов были оставлены Кубе.

«И хотя эти деньги вряд ли удалось бы вернуть в полном объеме, легкость, с которой российские власти финансируют мегапроекты за рубежом, становится все менее оправданной в глазах большинства россиян», – подытоживает «Новая газета».