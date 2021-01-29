Ученый-физик турецкого происхождения Метин Толан занял пост ректора Геттингенского университета. Его единогласно избрал на эту должность сенат учебного заведения, после кандидатуру профессора утвердил попечительский совет.

Толан приступит к своим обязанностям весной этого года. Он сказал, что рад оказанному ему доверию и считает огромной честью быть избранным на пост ректора одного из лучших университетов мира. Метин Толан родился в 1965 году в городе Ольденбург-ин-Хольштайн (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Его отец – турок, мать – немка. Изучал физику и математику в Кильском университете. В 1993 году получил докторскую степень.

С 2004 по 2008 годы доктор Толан работал деканом физического факультета Технического университета Дортмунда, с 2008 по 2020-й был членом ректорского совета и заместителем ректора.

Метин Толан был удостоен множества наград Немецкого исследовательского общества и Немецкого научного фонда, выбран журналом Unicum Beruf в 2010 году профессором года в области естественных наук и медицины и награжден медалью Science Communication-Medaille в рамках Геттингенской литературной осени 2016 года.

Кроме того, ученый часто фигурирует в немецких СМИ: он известен тем, что объединил в своих научных трудах футбол, кино и физику. Например, в его исследованиях футбольных матчей есть тезисы о распределении игроков на поле в рамках законов физики и возможном влиянии их движений на исход игры.

Ранее турецкий профессор в области молекулярной онкологии Юсуф Тутар вошел в рейтинг самых влиятельных ученых мира, подготовленный Стэнфордским университетом (США). Всего в список попали около 100 тысяч исследователей, работавших с 1996 по 2019 годы. Среди них 857 ученых из Турции.

В мае 2020 года профессор Ивет Бахар, занимающаяся разработкой фармацевтических препаратов в университете Питтсбурга, стала первой турецкой женщиной, избранной в Национальную академию наук США. Бахар было предоставлено членство в академии за ее «выдающийся вклад» в вычислительную биологию.

Среди других турецких ученых, являющихся членами Национальной академии наук США: Нобелевский лауреат ученый-биохимик Азиз Санджар, профессор и автор многочисленных трудов по экономике Дарон Аджемоглу, ученый-геофизик Джелял Шенгёр, профессор и специалист по антропологии Мустафа Оздоган.