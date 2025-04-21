ПОЛИТИКА
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Сфотографировал мост — попал в тюрьму
Власти Польши запретили фотографировать мосты, порты, вокзалы и даже железные дороги
Сфотографировал мост — попал в тюрьму
Власти Польши запретили фотографировать объекты критической инфраструктуры / Reuters
21 апреля 2025 г.

Власти Польши решили бороться с российскими шпионами радикальными мерами. С 17 апреля в стране запрещено фотографировать около 25 тыс. объектов инфраструктуры.

Согласно новой редакции закона о национальной безопасности, снимать будет запрещено не только военные базы, но и мосты, вокзалы, порты, электростанции и даже административные здания. То есть сфотографировать здание мэрии или городской ратуши отныне нельзя — это приравнивается к шпионажу. Аналогично нельзя снимать виды из поезда — железную дорогу также признали объектом критической инфраструктуры.

Поляки крайне раздражены новым законом, отмечает Polsat News. По его оценке, лишь 3% объектов из списка имеют военное значение. В основном под запрет попадает гражданская инфраструктура. Например, порт в Свиноуйсьце, где теперь съемка будет возможна лишь с разрешения администрации. По словам фотографа Роберта Стахника, ситуация абсурдна: «Нас приглашают снимать открытие моста, а через три секунды съемка уже запрещена».

Нарушителям грозят штрафы, конфискация техники и даже арест. Предусмотрено, что таблички с символом запрета будут размещаться каждые 50 метров на охраняемых участках. Однако эксперты предупреждают: реальные шпионы не фотографируют смартфонами — в эпоху спутников, дронов и скрытых камер такие меры выглядят анахронизмом.

Общественная организация FOR жестко раскритиковала инициативу, назвав закон «бесполезным и вредным». В заявлении говорится, что запреты создают иллюзию безопасности и открывают опасный прецедент — расширяя полномочия полиции на досмотр телефонов, сумок и компьютеров. Особенно это затронет журналистов и участников протестов.

Опасения подтверждаются и репортажами TVP World: новые правила могут усилить проверки в поездах и на границах, как в аэропортах. «Каждый путешественник может оказаться подозреваемым в шпионаже», — предупреждают журналисты.

Хотя правительство ссылается на угрозу со стороны России, критики уверены: запрет ударит не по шпионам, а по обычным гражданам — и ослабит свободу прессы, не обеспечивая при этом реальную защиту.


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