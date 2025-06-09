Израильские силы открыли огонь по палестинцам, собравшимся у пункта раздачи гуманитарной помощи в Рафахе на юге сектора Газа. Этот пункт координировался Израилем и США. Погибли 8 человек.

Еще один палестинец погиб в результате авиаудара по району Абасан аль-Кабира в Хан-Юнусе.

В лагере беженцев Нусейрат израильская армия атаковала место скопления мирных жителей. По данным больницы «Аль-Ауде», погибли 3 человека, девять были ранены.

В центральной части сектора, в районе «коридора Нецарим», израильские силы снова открыли огонь по людям, ожидавшим гуманитарную помощь. Пострадали 31 человек.

В кварталах ат-Туффах и аш-Шуджайя в городе Газа погибли 4 палестинца. Еще трое были убиты в районе Зейтун в результате удара по месту скопления мирных жителей.

Сообщается о множестве раненых в разных районах Газы.

Израиль возобновил масштабные атаки 18 марта, нарушив перемирие, которое действовало с 19 января. С того момента, по данным местных властей, погибли 4603 человека. Большинство из них — женщины, дети и пожилые. Пострадали свыше 14 тыс. человек.

С начала войны 7 октября 2023 года число погибших достигло 54 880. Ранения получили 126 227 человек.

На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале реализации плана по полной оккупации сектора Газа. Израильские власти планируют переселить палестинцев на юг — в лагеря, где им будет предоставлена лишь минимальная гуманитарная помощь. В дальнейшем, как заявили израильские министры, они хотят выдворить жителей Газы за пределы территории.