Власти Беларуси намерены отправлять военнослужащих в Сирию в целях патрулирования территории страны, сообщают местные СМИ со ссылкой на Telegram-канал бывших белорусских силовиков BYPOL.

Отмечается, что в планах командования значится размещение в горячей точке порядка 3 сотен солдат срочной службы на сентябрь текущего года.

Многие офицеры и контрактники, которых решили отправить в зону боевых действий, предпринимают отчаянные попытки уволиться либо перевестись в другое подразделение. Как сообщает издание, на них оказывается огромное давление, а отказаться от командировки практически невозможно. Cогласно некоторым источникам, уже порядка 40-50 офицеров приняли решение оставить службу в рядах ВС Беларуси после того, как они попали в списки на прохождение службы в горячей точке.

По сведениям BYPOL, за службу в Сирии контрактникам обещают платить около 2 тысяч долларов в месяц. «Для сравнения, в России и Французском иностранном легионе за командировки в зону боевых действий, зачастую намного менее интенсивные, чем в Сирии, платят в разы больше», – отметили бывшие военные.

Командование Сил специальных операций через своих служащих уже начало активную пропагандистскую кампанию по вербовке солдат-срочников на Ближний Восток. «Поскольку вся идеология в ССО построена на примерах героических боев ВДВ и других элитных подразделений СССР и России, то часть солдат из ССО поддаются вербовке», – указали в BYPOL.

В 2019 году президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что Минск не намерен посылать в Сирию свой воинский контингент. «Лезть в Сирию с иранцами, американцами, турками и россиянами желания особого у Беларуси нет», – говорил глава государства, ссылаясь на Конституцию республики, не позволяющую направлять военный контингент в другие страны.

Российские эксперты при этом считают, что белорусским военнослужащим нечего делать в Сирии. По их мнению, они не имеют никакого боевого опыта, поэтому вряд ли смогут существенно повлиять на безопасность в регионе.

Война в Сирии началась в марте 2011 года. Мирные демонстрации постепенно переросли в вооруженное противостояние после того, как военные открыли огонь для разгона участников протестов. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона сирийцев нашли убежище за пределами страны.