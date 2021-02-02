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«Ростех» за два года потратит 730 млн рублей на аренду элитных автомобилей
Подрядчик должен будет предоставить госкорпорации услуги по перевозке сотрудников на 59 автомобилях премиум-класса. Речь идет, в частности, об аренде 13 элитных машин Mercedes-Benz S-серии
«Ростех» за два года потратит 730 млн рублей на аренду элитных автомобилей
Фото: / Others
2 февраля 2021 г.

Госкорпорация «Ростех» потратит 735,3 миллиона рублей на оплату автотранспортных услуг за два года. Как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на информацию на портале госзакупок, контракт предполагает аренду 59 премиум-автомобилей с водителями.

Так, «Ростеху» требуется Mercedes-Maybach S 560 4 matic с мощностью двигателя не менее 465 лошадиных сил, причем не старше 2018 года. Его цена составляет 12 миллионов рублей.

Также для перевозки первых лиц компании будут необходимы шесть Mercedes-Benz S-560 L4 matic не старше 2019 года с двигателем не менее 465 лошадиных сил. Они стоят порядка 10,5 миллиона рублей. Еще семь Мерседесов S 450 должны иметь хотя бы 365 «лошадей», такие стоят около 13 миллиона рублей.

В среднем на аренду одного автомобиля и оплату услуг его водителей будет потрачено чуть менее 13 миллиона рублей. «Роскошные Мерседесы стоят как раз 13 миллионов или дешевле, более простые авто – кратно меньше, поэтому весь транспорт в договоре можно было бы купить, оставив несколько сотен миллионов на зарплаты водителям, а не брать в аренду, – отмечает издание.

Почти половина всех авто (23 штуки) – Genesis G80 2.0 4WD, которые можно приобрести за 2,3 миллиона каждый. В договоре также указаны Hyundai Sonata 2.0 в количестве 16 штук – такие стоят около 2 миллиона рублей. Кроме того, «Ростеху» потребуется четыре Volkswagen общей рыночной стоимостью около 12 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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