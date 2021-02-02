Госкорпорация «Ростех» потратит 735,3 миллиона рублей на оплату автотранспортных услуг за два года. Как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на информацию на портале госзакупок, контракт предполагает аренду 59 премиум-автомобилей с водителями.

Так, «Ростеху» требуется Mercedes-Maybach S 560 4 matic с мощностью двигателя не менее 465 лошадиных сил, причем не старше 2018 года. Его цена составляет 12 миллионов рублей.

Также для перевозки первых лиц компании будут необходимы шесть Mercedes-Benz S-560 L4 matic не старше 2019 года с двигателем не менее 465 лошадиных сил. Они стоят порядка 10,5 миллиона рублей. Еще семь Мерседесов S 450 должны иметь хотя бы 365 «лошадей», такие стоят около 13 миллиона рублей.

В среднем на аренду одного автомобиля и оплату услуг его водителей будет потрачено чуть менее 13 миллиона рублей. «Роскошные Мерседесы стоят как раз 13 миллионов или дешевле, более простые авто – кратно меньше, поэтому весь транспорт в договоре можно было бы купить, оставив несколько сотен миллионов на зарплаты водителям, а не брать в аренду, – отмечает издание.

Почти половина всех авто (23 штуки) – Genesis G80 2.0 4WD, которые можно приобрести за 2,3 миллиона каждый. В договоре также указаны Hyundai Sonata 2.0 в количестве 16 штук – такие стоят около 2 миллиона рублей. Кроме того, «Ростеху» потребуется четыре Volkswagen общей рыночной стоимостью около 12 миллионов рублей.