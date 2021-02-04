В конце января госкорпорация «Ростех» объявила о начале разработки истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41, который должен сменить в ВКС МиГ-31. Однако, как полагают эксперты, российская оборонка сейчас испытывает дефицит промышленных ресурсов, чтобы браться за производство нового самолета в сжатые сроки – к 2030 году, пишет американское издание Defense News.

МиГ-31 с ракетами большой дальности Р-33 был принят на вооружение в 1981 году и за прошедшие годы прошел ряд модернизаций до версий МиГ-31БМ и МиГ-31К. Конструкторы заявляют, что МиГ-41 сможет развивать скорость 4-4,3 Маха, выполнять боевые задачи в ближнем космосе, нести противоспутниковые ракеты и станет «абсолютно новым самолетом», а не глубокой модернизацией предшественника. В частности, в МиГ-41 будут использованы совершенно новые технологии для работы в Арктике, а в перспективе он сможет выполнять задачи без пилота. ОКБ им. А. И. Микояна приступило к работам над самолетом еще в 2010 году.

Если МиГ-41 поступит на вооружение, то он станет вторым истребителем пятого поколения у России после Су-57. Российское минобороны планирует получить 76 единиц Су-57 до 2028 года. Первая машина была принята в эксплуатацию военными в декабре 2020 года. Пока Су-57 оснащается авиадвигателями АЛ-41Ф1, но в 2023-м им на смену должны поступить силовые агрегаты «второго этапа». Поэтому аналитики скептически относятся к тому, что Россия сможет разработать, изготовить и ввести в эксплуатацию новый самолет в любые сроки, близкие к предполагаемому 2030 году, указывают в Defense News.

В аэрокосмическом секторе РФ уже более чем достаточно проектов, чтобы попытаться обойтись без еще одного, потенциально столь же сложного, как новый тяжелый перехватчик. «Сомнительно, что существует реальный уровень финансирования для программы», – сказал Дуглас Барри из Международного института стратегических исследований. Он напомнил, что в России уже занимаются дальнейшим развитием Су-57, появился МиГ-35, проходят модернизацию «стратеги» Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3, а также многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.

Журналист Defense News связался с АО «РСК «МиГ» (входит в ОАК), но представители компании отказались комментировать разработку МиГ-41. По мнению директора российского Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, вряд ли Китай и Индия захотят сотрудничать по МиГ-41: так, индийское руководство в конце концов вышло из совместного проекта FGFA по созданию истребителя на базе Су-57. Эксперты также сомневаются в экспортном потенциале МиГ-41, так как самолет имеет довольно узкую специализацию.